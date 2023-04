Recordemos que en los días pasados, la Casa Rosada estuvo muy convulsionada, tras las versiones de renuncia de Sergio Massa -que ya fueron altamente desmentidas- y el ' off the record' que derivó en la salida del jefe de asesores, Antonio Aracre. En este contexto, desde el massismo ayer enviaron un mensaje claro: " hay que dejarse de joder con las operaciones".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, fue quien tomó la voz cantante con este pedido a la Rosada. "Es un mal hábito de la política construir off por no decir las cosas en on. En este momento hay que dejarse de joder con las especulaciones y las operaciones y ponerse a trabajar", lanzó Moreau en una entrevista con CNN radio.

Cuando le preguntaron si puntualmente se refería a la Casa Rosada, Moreau fue contundente: "Sí, de la Casa Rosada, claramente".

Más temprano, ayer, Malena Galmarini, titular de Aysa y esposa de Sergio Massa, había sido contundente al desmentir la posible salida del ministro de Economía: "Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando se vaya Massa". En rigor, Galmarini compartió un tuit del economista Alejandro Kowalczuk, haciendo suyas estas palabras.

En tanto, las consultas de Urgente24 al círculo más cercano al ministro nacional fueron directas: "No existe ni la más mínima chance de que Sergio renuncie. Se va a quedar hasta el 10 de diciembre de 2023. Esto es importante aclararlo porque seguramente volverán a instalar el rumor de su renuncia. No va a suceder".

De hecho, estas fuentes aseguraron que Massa se encuentra "negociando nuevas medidas con el FMI que van más allá de una renegociación de las metas del acuerdo y la posibilidad de desembolsos".

------------

