"Y por otro lado les quiero decir, muchachos, yo ya sé que imaginaron que alguna vez grité. No grito porque no me da el tenor de la voz, me encantaría gritar y me encantaría cantar, pero tengo un problema vocal con lo cual es mentira, nunca grité", agregó.

Pese a que negó haberse exaltado, Pagano procedió a explicar su reacción en ese entonces: "Y es más, mirando a cámara te digo, hoy el dólar tocó un cero más de los $42 que nos alertaban con Macri. ¿Sabés cuál es la diferencia? En ese momento se creía que había un modelo económico con el cual se podía proyectar captación de reservas y captación de inversiones".

"No fuimos los periodistas los que instalamos 'La lluvia de inversiones que iba a venir en el segundo semestre', la expectativa la sembró la equívoca presidencia o el mando de quien lo asesoraba y le hizo prometer que iba a venir la lluvia de inversiones. Le hicieron decir al presidente algo que nunca iba a pasar, en ese momento Macri", continuó.

Por eso había expectativa y por eso tanto nerviosismo con el dólar a $42. ¿Alguien puede pensar que hoy hay expectativa de una lluvia de inversiones en el segundo semestre? Por favor, haga su programa, señor Por eso había expectativa y por eso tanto nerviosismo con el dólar a $42. ¿Alguien puede pensar que hoy hay expectativa de una lluvia de inversiones en el segundo semestre? Por favor, haga su programa, señor

Más tarde, Pagano subió en su cuenta de Twitter el extracto de la transmisión de TN en cuestión, cuando ella analizó la subida del dólar a los $42 en 2019.

Marcela Pagano 13 03 2019 2

Pese a la durísima respuesta de la periodista, Feinmann no se intimidó. Durante su siguiente pase con Jonatan Viale y tras exhibir un clip del ciclo Argenzuela de C5N en el cual le endilgaban la responsabilidad de la subida del dólar a Javier Milei, el periodista espetó:

Yo vi algo peor, algo que había ocurrido más temprano. Una periodista económica hablando de corrida, de corrida bancaria, que es lo que se viene. O sea, alentando la corrida bancaria. Con Milei, que lo que se viene. Una cosa tremenda Yo vi algo peor, algo que había ocurrido más temprano. Una periodista económica hablando de corrida, de corrida bancaria, que es lo que se viene. O sea, alentando la corrida bancaria. Con Milei, que lo que se viene. Una cosa tremenda

No es la primera vez

Feinmann y Pagano ya han tenido cruces, los cuales datan del período en el que el periodista era miembro de A24. Más de una vez, la figura de LN+ mencionó a la panelista económica como "primera dama", debido a su relación con Martín Sierra, abogado del Grupo América, a quien por su parta catalogó como "comisario político de La Cámpora".

Si bien Feinmann nunca presentó una denuncia como tal, los rumores apuntan a que debido a la presunta cercanía de Sierra con La Cámpora había sido implantado en el conglomerado de medios para controlar su línea editorial.

Por su parte, Pagano ha declarado que no respeta al periodista de LN+ y que lo considera "un hombre que atrasa", además de que no le interesa trabajar con él al encontrarse en las antípodas de su manera de pensar.

-------

Más contenido en Urgente24:

Volkswagen durmió un auto que se vendía solo en Argentina

La nueva técnica para combatir la pérdida de memoria

CFK, "consternada" por la muerte del diputado Mazú

Levantaron el paro de colectivos: Cómo funcionarán los servicios

Escándalo de Cinthia Fernández involucra a Patricia Bullrich