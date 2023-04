Escándalo de Cinthia Fernández involucra a Patricia Bullrich

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1647989915278254083 El@sorete Mal defecado de Tartu . Le voy a llevar a él a q le rompan todo de una parasita ! Ahora voy a empezar a habalr de vos . @TartuTV . Ahora empiezo a contar los sobres que repartís de platita Politica — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) April 17, 2023

La pelea que terminó con dichas declaraciones sobre las supuestas sumas de dinero a cambio de pegarle a Patricia Bullrich, comenzó cuando Cinthia se mostró indignada por los comentarios de "Tartu" frente al hecho que sufrió en su casa. La bailarina protagonizó un confuso episodio con los vecinos del barrio privado en el que vive.

Fernández fue denunciada por sus vecinos tras tirarles gas pimienta, mientras que ella aseguró que antes le habían roto la puerta a patadas y se defendió pensando que se trataba de ladrones.

"Estaba en casa y me rompieron la puerta a patadas. No sabía que eran adolescentes, pensé que eran ladrones. Mi hija estaba en la ventana, llamé a la seguridad del barrio y no vinieron. Salí solita a buscar a un chorro, me podría haber pasado cualquier cosa. Eran tipos vestidos de negro que me reventaron la puerta", aseguró y presentó videos como prueba.

El periodista realizó declaraciones que enfurecieron a la ex candidata a diputada diciendo que "sólo fue una patadita". " Ella siempre genera discusiones intensas con los vecinos. Dijo que yo le bajé el precio porque dije 'patadita'. Es una típica situación de las que hubo en el barrio. A mí me han roto una bicicleta o me han desinflado las ruedas del auto. Ella vive en un mundo más dramático", explicó Tartu en A la Tarde.

Cinthia Fernández no lo dejó pasar y disparó picante: " Sos un machirulo, es un asco lo que hiciste. Es una vergüenza como minimizaste una situación de inseguridad que sufrí. Ocupate de tu vida que bastante cochino estás".

Cinthia Fernández atendió a Augusto Tartúfoli por minimizar su momento dramático: "Sos nefasto"

Hasta el momento, Tartu no hizo referencia a las polémicas acusaciones de Cinthia Fernández.

Más contenido en Urgente24:

Facturas para Previaje: El truco clave previo a la reserva

Dura carta de Alejandro Lerner a Eduardo Feinmann

Flybondi presiona a Aerolíneas Argentinas con flota y vuelos

Previaje: Cómo cargar las facturas y por qué apurarse

Insólito: Lanzan pasajes gratuitos a destino del exterior