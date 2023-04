Feinmann agarrá su teléfono y llama a un alto ejecutivo de LN+ (...) Empezó: 'Me traicionaron, ¿por qué sale Majul con Joni Viale y con Longobardi? Longobardi me quiere sacar el puesto en la radio, yo soy el primero en Mitre', que esto, que lo otro. Esa llamada telefónica fue tremenda Feinmann agarrá su teléfono y llama a un alto ejecutivo de LN+ (...) Empezó: 'Me traicionaron, ¿por qué sale Majul con Joni Viale y con Longobardi? Longobardi me quiere sacar el puesto en la radio, yo soy el primero en Mitre', que esto, que lo otro. Esa llamada telefónica fue tremenda

Marcelo Longobardi ratificó haber sido amenazado: "Fue en términos groseros y violentos"

"Y lo peor de todo es que a la tarde, juntando cólera, llega Feinmann a su programa de tele en LN+ que tiene el pase con Joni Viale. Cara de tuje de Feinmann, todo el tiempo con cara de tuje (...), a los gritos en los pasillos con los productores y demás. 'Traición, traición, traición'", sumó Záffora.

Sin embargo, el panelista indicó que la hostilidad entre compañeros de pase no es una novedad, sino que se remonta al 23 de febrero, día del cumpleaños de Mirtha Legrand. En aquella oportunidad, Feinmann y ella mantuvieron una charla telefónica para su ciclo en LN+. El periodista dijo:

En un momento llega Joni Viale y se sienta en la silla y quiere meter un bocado a la Chiqui. ¿Y qué hace Feinmann? (Golpea la mesa) Un golpe en la mesa, como para que se calle Viale. El tema es que Joni Viale, ni lerdo ni perezoso, lo que hace es que mete la pregunta. Feinmann hace una cara (...) El tema es que a partir de ahí no se dirigen la palabra En un momento llega Joni Viale y se sienta en la silla y quiere meter un bocado a la Chiqui. ¿Y qué hace Feinmann? (Golpea la mesa) Un golpe en la mesa, como para que se calle Viale. El tema es que Joni Viale, ni lerdo ni perezoso, lo que hace es que mete la pregunta. Feinmann hace una cara (...) El tema es que a partir de ahí no se dirigen la palabra

"Lo que me dicen es: 'Feinmann a partir de eso pidió que le pase no se demore con Viale, porque cuando lo volvieron a hacer este año a Viale ya no le había gustado y siempre Viale lo estira'", concluyó Záffora.

Mirtha Legrand habló con Feinmann y fue muy duro con la visita del Presidente a la Antártida

Por su parte, Peñoñori agregó otro dato al relato de su colega: "Te sumo algo que observé, no estoy cometiendo ninguna incidencia porque fue al aire. Longo cuenta ayer o anteayer en la radio al aire (...) que Joni Viale lo está invitando a Longo a su programa de LN+. O sea, Joni no se da por aludido por los retos o el enojo de Feinmann".

"El tema es que obviamente niegan esta pelea, niegan este momento de tensión. Pero Feinmann ahora de verdad está muy enojado. Está enojado con Majul por el tema que se metió en el dúplex, está enojado con Joni y está enojado con Longobardi (por la competencia por la primera mañana", cerró el panelista.

