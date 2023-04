Malena Galmarini, contundente: "Sergio Massa se queda hasta el final"

"Pregúntenle de dónde lo sacó", respondieron en Casa de Gobierno sobre ese rumor, lanzado anoche por el periodista Carlos Pagni, del diario 'La Nación' y el canal LN+, quien en el editorial de su programa 'Odisea Argentina' se preguntó: "¿Massa va a querer seguir siendo ministro de Economía de este Gobierno o se querrá ir? En la Casa de Gobierno hay gente que dice 'Aracre calienta motores'".

sergio massa malena galmarini.jpg No es la primera vez que Malena Galmarini sale en defensa de su esposo, Sergio Massa.

No es esta la primera oportunidad en la que Malena Galmarini sale en defensa de su esposo para desmentir información que se difunde sobre su persona.

Hace menos de un mes, luego de que trascendiera la existencia de cierto malestar entre Sergio Massa y Alberto Fernández, la titular de AYSA se refirió a los mensajes en off the record por parte del Presidente sobre supuestas medidas económicas que se habrían filtrado desde su círculo de funcionarios más estrecho.

"Las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse", había expresado en diálogo con radio 'La Red' y asegurado que las críticas "vienen desde la Casa Rosada".

"No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas", agregó por ese entonces la esposa de Sergio Massa.

