"Va a seguir subiendo": El salto del blue, puertas adentro del Llao Llao

"Juntos por el Cambio debería quedarse sentado esperando que pierda el Frente de Todos, pero entre ellos también se pelean, así que no sé", decía una voz empresaria...

"Aplaudo cosas a Milei y desapruebo otras, igual que a Patricia, pero no me fascinan ninguno de los dos", afirmaba otro. Mientras algunos pedían selfies con el economista.

En efecto, Javier Milei tuvo su turno ayer para exponer en el foro en el que intentó convencer a los empresarios sobre su plan de dolarización a través de la eliminación del Banco Central.

El candidato presidencial de Libertad Avanza tuvo algo más de media hora para desarrollar su plan económico. Durante la introducción hizo un repaso histórico del proceso inflacionario del país, con datos estadísticos y calendarios. "Tras ese recorrido pesimista", como le definieron, el diputado nacional dio paso al tema que le interesaba argumentar y defender: la dolarización.

milei.jpg Durante su exposición en el Foro Llao Llao, Javier Milei le explicó al círculo rojo su estrategia para dolarizar y acabar con la inflación.

"¿Debería seguir existiendo el peso como moneda?", se preguntó. La fundamentación de su plan se basa en tres pilares: moral, técnico y político. El tercer punto de su presentación puso el foco, de manera puntual, en el dinero, sus funciones, unidad de cuenta y la conformación de un único medio de pago generalizado.

"No sé cuál será la devolución de los empresarios. Hay gente que se va a asustar con la dolarización. La casta está asustada, por ejemplo", sentenció.

Luego, en un tramo cargado de tecnicismos, Javier Milei desarrolló aspectos sobre la hiperinflación y las dificultades que experimenta el país para revertirla. Durante la presentación defendió su plan dolarizador y desmintió "los errores técnicos que cometen los analistas" que advierten sobre el riesgo de su implementación: "dicen burradas".

"Explicar eso inexorablemente lleva a una raíz teórica, tiene sus complejidades técnicas y haré mi mayor esfuerzo para explicarlo de manera simple", anticipó antes de ingresar al salón donde lo aguardaban expectantes los empresarios. Desde su punto de vista, la eliminación del peso argentino "traerá más soluciones que problemas pero, principalmente, le pondrá fin a la inflación".

Le transmitió al auditorio que "no habrá costo social" e hizo una referencia histórica sobre la aplicación de programas de shock en la Argentina, los cuales fueron beneficios cada vez que se implementaron. Y afirmó que la más efectiva fue la convertibilidad.

Y si llega a la Casa Rosada, su plan es aplicar la medida "desde el día uno". Además planteó acudir a una consulta popular, en caso de que la Cámara de Diputados intente frustrar sus planes:

Y siguió:

Pero la pregunta que se repitió entre los empresarios fue: "¿cómo?". Es que la duda es por su casi imposible implementación además, claro, de los riegos que conlleva.

"El problema de fondo reside en la casta política. Los políticos y sus modelos son nuestros principales enemigos", repitió Javier Milei.

Pero, ¿es realmente viable la idea? Pues, si crecen las chances electorales de Javier Milei, la sola existencia de la idea dolarizadora puede generar una corrida contra los depósitos en pesos afirmaba ayer un informe que explicaba que el plan de Javier Milei parte de la base de su idea de que los pasivos del Banco Central sí tienen respaldo, a diferencia de lo que creen la mayoría de los economistas. Ese respaldo son bonos del Tesoro que el BCRA tiene en cartera. Por tal motivo, dolarizar "requeriría un nivel de confianza del mundo en el plan que es casi imposible para 2024".

Para la consultora 1816, una de las más escuchadas por los bancos en la City porteña, se puede dolarizar con el programa que propone Javier Milei "solo con el mercado internacional confiando mucho en el plan del nuevo Gobierno, con un shock inflacionario (que permita licuar los stocks de pesos) y/o con una reestructuración de las Leliq" para reducir los pasivos del BCRA.

dólares LN+.jpg Otro aspecto que se subrayaba en el informe es lo difícil de dolarizar para una economía que, precisamente, no tiene dólares.

Con un tono más alarmista pero coincidente en algunos aspectos a lo de la consultora 1816, Emmanuel Alvarez Agis fue terminante con el plan Javier Milei. El director de la consultora PxQ y exviceministro de Economía durante la gestión de Cristina Kirchner dijo ayer en diálogo con el canal El Nueve:

Dólar y cepo

Antes de la exposición de Javier Milei, fue el turno de la ex ministra Patricia Bullrich, quien habló de un levantamiento del cepo de manera inmediata, y remarcó:

María Eugenia Vidal y Horacio Rodriguez Larreta, que comparten a Hernán Lacunza como cerebro económico, también expusieron sus planes.

Tal como informó Urgente24 ayer, el actual jefe de Gobierno porteño expuso 4 claves y 3 pilares de su posible gestión, y planteó también la eliminación del cepo: " se va lo antes posible". Pero, lejos de Javier Milei, aclara: "difícilmente sea el primer día".

vidal.jpg

La ex gobernadora María Eugenia Vidal, al salir de su exposición ante los empresarios, afirmó:

En el equipo del radical Morales tampoco esquivaron la noticia del día, aunque un retraso en su vuelo obligó al precandidato de la UCR a posponer su exposición del martes para esta mañana.

"Cada dos por tres se despierta el dólar, pero la dolarización hoy es una salida 'mágica'", planteó un radical. Su propuesta plantea la eliminación del cepo pero bajo ciertas condiciones de estabilización previa, para evitar "un pánico en la gente". "Hoy al cepo lo sacás en doce meses", dijo.

