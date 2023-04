"Sergio Massa no va a renunciar y prepara un plan con FMI""

El presidente Alberto Fernández es presionado por la interna del Frente de Todos a explicitar públicamente qué hará en la carrera electoral 2023, sobre todo por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien responsabiliza a la crisis política como uno de los grandes inconvenientes para estabilizar la macroeconomía.

Ante la falta de respuesta del mandatario, en los últimos días se instaló que el ministro estaría evaluando la forma y el momento para salir del gobierno nacional. Todavía no se sabe si con otro cargo -nacional o internacional-, pero hay quienes creen que podría ser para encarar su candidatura, mientras otros consideran que sería mejor evitar este proceso electoral por la alta inflación del primer trimestre 2023 y la que viene, tal como él mismo ha expresado al asumir.

Quien primero ha deslizado la posibilidad de que Massa abandone el gabinete nacional fue el periodista económico, Marcelo Bonelli, en su columna de Clarín el pasado viernes 14 de abril: "Los informes de Manhattan insisten que la interna oficial podría terminar con la salida prematura de ministros. La fecha clave es el 24 de junio. Es el día límite para presentar candidatos y en caso de que el Frente de Todos no tenga una formula única, los ministros Massa y Wado de Pedro podrían renunciar al gabinete".

Tras consultas de Urgente24 al círculo más cercano al funcionario nacional, fueron categóricos:

No existe ni la más mínima chance de que Sergio renuncie. Se va a quedar hasta el 10 de diciembre de 2023. Esto es importante aclararlo porque seguramente volverán a instalar el rumor de su renuncia. No va a suceder. Incluso, él está negociando nuevas medidas con el FMI que van más allá de una renegociación de las metas del acuerdo y la posibilidad de desembolsos. Lo más probable es que no sea candidato No existe ni la más mínima chance de que Sergio renuncie. Se va a quedar hasta el 10 de diciembre de 2023. Esto es importante aclararlo porque seguramente volverán a instalar el rumor de su renuncia. No va a suceder. Incluso, él está negociando nuevas medidas con el FMI que van más allá de una renegociación de las metas del acuerdo y la posibilidad de desembolsos. Lo más probable es que no sea candidato

