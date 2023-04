Rumor, Sergio Massa y dólar: Le cortaron la cabeza a asesor

La filtración off es que el Presidente habría pensado en que el exCEO de Syngenta y actual jefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, fuera a Economía en lugar de Sergio Massa. Por ahora, todos lo desmienten. Massa aún no habló con el Presidente del tema La filtración off es que el Presidente habría pensado en que el exCEO de Syngenta y actual jefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, fuera a Economía en lugar de Sergio Massa. Por ahora, todos lo desmienten. Massa aún no habló con el Presidente del tema

Es cierto, además, que las demoras en ingreso de dólar agro le quitan espalda al BCRA y no menos cierto es que en año electoral es natural que haya presiones sobre el blue. Cerca de Massa niegan cualquier tipo de movimiento".

Gesto de Alberto Fernández para Sergio Massa: Echó a Antonio Aracre

"Hola Leandro, desconozco cuáles serían las altísimas fuentes porque no es ninguno de los altísimos funcionarios a los que consulté. Pero en la Casa Rosada ni filtramos ni desmentimos inventos periodísticos. Más allá de la novela que algunos medios crean", salió rápidamente Fernández a desmentir a través de Cerruti.

Ministros, exministros y hasta el propio mandatario reconocieron que si Massa no llegaba al Gabinete, el Frente de Todos iba a tener que convocar a una Asamblea Legislativa para luego llamar a elecciones, tras la crisis de junio 2022 cuando renunció Martín Guzmán.

En este marco, el gesto de la Casa Rosada a Massa, quien ya había disparado a través de Malena Galmarini por operaciones de prensa de Balcarce 50, fue contundente. Chau Aracre:

A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata

"Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite", cerró en su posteo de Twitter.

Tras consultas de Urgente24 al círculo más cercano al funcionario nacional, fueron categóricos:

No existe ni la más mínima chance de que Sergio renuncie. Se va a quedar hasta el 10 de diciembre de 2023. Esto es importante aclararlo porque seguramente volverán a instalar el rumor de su renuncia. No va a suceder. Incluso, él está negociando nuevas medidas con el FMI que van más allá de una renegociación de las metas del acuerdo y la posibilidad de desembolsos. Lo más probable es que no sea candidato No existe ni la más mínima chance de que Sergio renuncie. Se va a quedar hasta el 10 de diciembre de 2023. Esto es importante aclararlo porque seguramente volverán a instalar el rumor de su renuncia. No va a suceder. Incluso, él está negociando nuevas medidas con el FMI que van más allá de una renegociación de las metas del acuerdo y la posibilidad de desembolsos. Lo más probable es que no sea candidato

