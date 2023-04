En ese contexto, el radical consideró que actualmente "lo que tendríamos que estar discutiendo en la Argentina es la 'realización' -por el rial- y no la dolarización, por eso es que es uns mala la idea de la dolarización que plantea Javier Milei".

En segundo lugar, Tetaz consideró que la propuesta del economista libertario no solo es inapropiada, sino que también es mala la forma en que pretende llevarla a cabo.

"Es mala la forma en que pretende hacerla, porque no quiere hacerla con un acuerdo con la Reserva Federal -como lo propuso en un proyecto de ley el propio JxC el año pasado- sino que su idea es habilitar la libre competencia de monedas, de suerte tal de que se imponga el dólar como moneda elegida de la gente, y esa idea tiene múltiples problemas", reflexionó el diputado de Evolución.

En esa línea, describió que el principal inconveniente que se presenta al habilitar la libre competencia de monedas en la Argentina, tiene que ver con que la economía entraría en recesión"porque perdería un montón de operaciones", a su vez, consideró que podría generarse también una hiperinflación.

"A medida de que la gente se va pasando al dólar y deja de operar en pesos, si el Banco Central no saca rápidamente los pesos que van sobrando en la economía, te genera una hiperinflación del peso; ya que saber cuántos pesos hay que sacar de la economía es una tarea muy difícil y esa información no la tiene el BCRA, realmente es muy difícil", describió el legislador nacional.

Sin apoyo en el Congreso y ni en JxC

Por otro lado, remarcó que la legislación argentina debe ser modificada si es que quisiera imponerse en el país una moneda extranjera, y en esa línea disparó: "Requiere una modificación del artículo 765 del Código Civil, es decir, requiere una ley y obviamente no tiene diputados ni senadores para sancionarla porque muchísimos legisladores no están de acuerdo con la dolarización y mucho menos con una libre competencia de monedas".

Tetaz también opinó sobre el hipotético escenario de Javier Milei dentro de la coalición Juntos por el Cambio, acompañando a la líder del PRO, Patricia Bullrich, si gana la interna y se posiciona como la candidata a presidenta por la oposición.

"No veo en lo absoluto a Javier Milei formando parte de Juntos por el Cambio, sería un error estratégico por parte de él y no tendría nada que ver con nuestros fundamentos de cómo tiene que funcionar una economía y una sociedad", sentenció.

La propuesta de JxC

Ante la negativa de la propuesta de dolarización de Javier Milei, U24 le consultó al legislador radical sobre cuáles propuestas concretas tiene la coalición opositora para encaminar la delicada situación económica de la Argentina, y en ese contexto, Tetaz aseguró que desde el 2021 equipos técnicos de JxC están coordinando sus proyectos en materia monetaria, impositiva, reforma del Estado y reforma laboral.

"Se está trabajando para que se pueda realizar una reforma monetaria que le de total independencia al Banco Central y que por lo tanto avance hacia una unificación cambiaria y se avance hacia terminar con la inflación en Argentina, como ya la han terminado Colombia, Brasil, Chile, Perú y todos los países de la región", dijo.

Y añadió: "Yo diría que el modelo monetario de la Argentina hacia el que va una reforma, con un Gobierno de Juntos por el Cambio, es un modelo de política monetaria similar a lo que son hoy las Cartas Orgánicas de los bancos centrales de Chile, Colombia y Perú".

El fracaso del Gobierno

Consultado sobre la gestión de Alberto Fernández, Tetaz consideró que el Gobierno "fracasó en todas las dimensiones" y que no gestionó bien "absolutamente nada". Para el economista radical, lo que ocurre con el Gobierno de Fernández "no pasó nunca".

"Es una cosa rara, no pasó nunca, ya que en todos los Gobiernos, por más que sean de distinto signo político, uno siempre reconoce la capacidad de gestión en algunas áreas, por ejemplo, en el Gobierno de Cristina Kirchner uno valora que Florencio Randazzo resolvió el problema de los pasaportes y documentos, es decir, uno tenía cosas de buena gestión para reconocer aunque el Gobierno no te gustara, pero la verdad que éste no pudo gestionar bien absolutamente ningún tema de los que les ha tocado gestionar, por lo tanto, se hace difícil no pensar que este es un Gobierno terminado políticamente", analizó.

Por último, y sobre el anuncio de Alberto Fernández sobre la decisión de no presentarse para la reelección, el diputado de JxC dijo que el Presidente "está fuera de la realidad y vive en un país paralelo", por lo que cuestionó duramente el video compartido en Twitter por el mandatario nacional, debido a que no reconoció su fracaso en materia de gestión. "Si solo se excusa diciendo que le cayeron las siete plagas de Egipto, entonces por qué razón no se presenta a la reelección si hizo todo bien", se preguntó; al tiempo que argumentó que si bien recibió un país con inflación y deuda, "en Argentina se duplicó la inflación cuando en todos lados está bajando y además, tomó mas deuda", cerró.