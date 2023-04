Sin embargo, destacó al economista libertario: "Hay que escuchar a los asesores económicos más allá de los candidatos políticos. Sería bueno que Milei tuviera mayor diálogo con otros candidatos de Juntos por el Cambio".

cavallo.jpg Domingo Cavallo aconsejó que en Juntos por el Cambio escuchen a Javier Milei.

Consultas

Sobre si ocuparía el ministerio de Economía nuevamente, Cavallo fue enfático: “No me van a convocar y no estoy en edad para estar en un ministerio” pero indicó que le gustaría dar su opinión a los políticos. “Me han consultado y explicado ideas que tienen e intenté ayudarlos a pensar, pero prefiero no divulgarlo porque cada uno que me consulta, si quiere hacerlo saber puede decirlo”, concluyó.

