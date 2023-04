San Lorenzo castigaría a un plateista por insultar a Insúa

SANLORENZOCASTIGARIAAUNPLATEISTASPORINSULTARAINSUAFOTO2.jpg San Lorenzo identificó al plateista que insultó al técnico Rubén Darío “Pocho” Insúa tras la victoria 1-0 sobre Platense, podría sufrir un muy duro castigo.

En ese momento, el Pocho Insúa había hecho estallar en el mediodía del miércoles 21/09/2022 una nueva interna en el Ciclón contra el expresidente Marcelo Tinelli a quien acusó de “meterse” con sus hijos y aclaró que su intención no es “tener ningún tipo de buena relación”. “Yo conozco lo que él opina de mí y él sabe lo que yo opino de él. Estamos en plano opuestos como personas”, lanzó.

En rueda de prensa, Insúa profundizó sobre la polémica que se instaló ese mismo domingo de 2022 tras la viralización de un video en el que nombraba a Tinelli en medio de un entredicho con un plateísta.

En primer lugar, “El Pocho” Insúa quiso desligar al club del “problema personal, pelea o como quieran llamarlo” que tiene con el extitular de la entidad azulgrana.

En este sentido, el DT había confirmado que había recibido la citación judicial para una mediación con Marcelo Tinelli, quien había iniciado acciones legales horas después de la difusión del video en el que Rubén Darío Insúa lo había acusado de “robarse todo” del club.

“Acá, San Lorenzo no tiene nada que ver. Es un problema entre dos particulares”, había insistido “El Pocho” Insúa en varios tramos de la rueda de prensa.

Durante su exposición, Insúa no había nombrado en ningún momento a Tinelli y siempre lo había tratado como “ésta persona” o como el “expresidente” que estuvo “de licencia en forma permanente”.

“Con ésa persona no quiere tener ninguna relación. No tengo una buena opinión de él como individuo. Creo que es de cobarde cuando dirimís un problema personal y le haces daño a un hijo”, había expresado “El Pocho” Insúa.

El entrenador había dejado en claro que su pelea con Marcelo Tinelli había sido porque cuando estaba en la dirigencia había dejado libre a Robertino y Rodrigo, los hijos futbolistas de Insúa, por una rencilla personal.

“No tuvo el coraje para resolverlo conmigo. Cuando hay un conflicto hay que resolverlo entre adultos”, había remarcado.

El DT también había expresado su malestar por la manera en la que se había difundido ese video, ya que se había tratado de una filmación desde un celular y sin su consentimiento.

“Cuando quiero dar mis opiniones me encargo de hacerlas públicas y elijo el lugar y el momento. Yo nunca opiné de su función en la Liga (Profesional) ni en la mesa del hambre”, apuntó.

Marcelo Tinelli, expresidente de San Lorenzo de Almagro, no había soportado los insultos del actual técnico Rubén Darío “Pocho” Insúa tras la derrota del Ciclón ante River 0-1 el domingo 18/09/2022 en el Nuevo Gasómetro por el partido que correspondió a la 20ma fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2022.

El fuerte cruce de insultos entre el entrenador y algunos plateístas se produjo apenas finalizado el duelo con derrota ante el “Millonario” y sobre todo la frase: “¿Por qué no putean a Tinelli que se robó todo?” no habían caído para nada bien en el ex dirigente del “Ciclón”.

Marcelo Tinelli oficializó en la tarde del lunes 30/05/2022 su renuncia a la presidencia de San Lorenzo de Almagro tras haberla anunciado con un mes de anticipación través de sus cuentas de las redes sociales.

Tinelli dejó su cargo al frente de la entidad de Boedo tras estar alejado del club un año luego de pedirse licencia. Sin embargo, su salida nunca se había oficializado, hasta ese mismo lunes 30/05/2022.

La salida del conductor de TV sirvió para darle más aire a la comisión directiva de San Lorenzo, por lo que implicaba que el propio presidente del club “esté y no esté” al mismo tiempo que ejercía sus funciones.

La mala relación entre el conductor televisivo y el DT data de por lo menos 15 años atrás. Cuando en el medio de un partido amistoso, los productores de Videomatch, que por entonces comandaba Tinelli le pidieron al entrenador que sea parte de una broma contra el conductor. Años más tarde, cuando el propio Tinelli era vicepresidente de San Lorenzo, el hijo de Rubén Darío Insúa fue desafectado de las divisiones inferiores del club.

No obstante, en la campaña de fines del año pasado, tal como se observa en varios posteos, acompañaba cada movida del candidato opositor, por lo que claramente desde el club observan un comportamiento íntegramente ligado a las elecciones en el club de Boedo. El propio Marcelo Moretti, presidenciable por la agrupación, aclaró que Laschera no pertenece más a Boedo en Acción.

El entrenador Insúa lo tiene bien identificado y según dio a conocer el portañ “Doble Amarilla”, algunos dirigentes de la actual CD quieren evaluar una posible sanción para el socio en cuestión, mientras que otros no lo ven probable.

LA PELEA DE INSÚA CON UN PLATEISTA | CÁMARA EXCUSIVA

