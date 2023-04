Previsible agonía de Miguel Ángel Pesce

¿Puede permanecer Pesce al frente del BCRA, cuando arde Reconquista 266?

¿Puede colaborar Pesce con el reajuste del programa económico que debe ejecutarse para conseguir la contrapartida de DEGs, la moneda del FMI, que permitiría que el BCRA no desfallezca?

¿Puede ejecutar Pesce la política monetaria necesaria para intentar ubicar 'en caja' al tipo de cambio?

lisandro cleri.webp Lisandro Cleri.

Aunque Pesce no lo crea, Sergio Massa ha rechazado varias veces la propuesta de intimar al jefe del BCRA. Tampoco aceptó derrocarlo. Pero es cierto que ya lo ha abandonado a su suerte. Finalmente, Massa parece convencido de la inutilidad de la empresa de salvar a Pesce.

Sin embargo Fernández murmura, refunfuña y se dice molesto pero luego rescata al soldado Pesce. El lunes 24/04 le resultó difícil. El dólar 'blue' a $462 es una enormidad. Carece de explicación econométrica. Tampoco resiste jugar a las conspiraciones.

Sergio Massa no irá al rescate de Pesce. Tiene su propia agenda, en la que el BCRA es sinónimo de Lisandro Cleri. Corren horas de definiciones. Las agroexportadoras liquidaron US$ 1.390 millones aunque no parece.

Economía insiste en que el tipo de cambio es un precio por el que debe velar Pesce, y de lo contrario pedir auxilio. Fernández cree que Pesce no debería lanzar el S.O.S. para el socorro.

Massa apunta al miércoles 26/04, su hora de la verdad, 2da. licitación de deuda en pesos de abril, para renovar vencimientos por $959.952 millones, de los cuales el 90% está en manos de inversores privados.

Renovar deuda en pesos resulta un desafío. Por lo demás, Massa utilizó la jornada para reforzar sus acuerdos con los intendentes bonaerenses, los jefes de miniestados que hace tiempo se decepcionaron con Alberto.

$7.000 millones en obras eléctricas, y la foto con Blanca Cantero (Presidente Perón); Juan José Mussi (Berazategui); Marina Lesci (Lomas de Zamora); Andrés Watson (Florencio Varela); Nicolás Mantegazza(San Vicente), Juan José Fabiani (Almirante Brown), Mayra Mendoza (Quilmes), Alejandro Granados (Ezeiza), Marisa Fassi (Cañuelas), Diego Kravetz (Lanús), Fernando Gray (Esteban Echeverria).

massa intendentes.jpeg Sergio Massa y jefes bonaerenses.

Los periodistas querían conocer sobre el dólar pero Massa decidió ignorar el tema. Asunto del BCRA. Mejor sentarse con Deng Yin Qi, titular de negocios internacionales de China Gezhouba Group Co. Ltd.; Liu Huailiang, presidente de China Gezhouba Internacional Ltd.; Liu Wu, gerente general de China Gezhouba No.1 Engineering Co. Ltd.; Zhang Jun, gerente general de China Gezhouba Internacional Ltd.; Zhang Xiao Rui, director del proyecto AHRSC; y Fu Ang, director de China Gezhouba Internacional Ltd.

china.jpeg Sergio Massa con Deng Yin Qi, de China Gezhouba Group Co. Ltd.

China Gezhoba Group desembolsará US$500 millones para financiar el proyecto de las represas en la Provincia de Santa Cruz. En tanto, Pesce transpiraba rumbo a la Casa Rosada, mientras se quejaba que tiene 'mala prensa' pero siempre desacertado en sus decisiones, Alberto Fernández lo abrazó rumbo al centro del huracán.

