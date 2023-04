La disposición del organismo aplica a todas las operaciones que impliquen egresos por el mercado de cambios, incluyendo aquellas que se realicen a través de canjes o arbitrajes, solicitudes de clientes u operaciones propias de la entidad. Esto aplica a operaciones cuyo acceso al mercado de cambios sea igual o superior a los US$ 10.000 diarios, ya sea por una o varias operaciones, correspondientes a los tres días hábiles contados a partir del primer día informado.

El Central estableció que las entidades autorizadas a operar en el mercado cambiario deberán remitir con anticipación la información sobre las operaciones, propias o de clientes, que impliquen compras a partir de de ese monto, en una o varias operaciones, correspondientes a los tres días hábiles contados a partir del primer día informado.

”El vencimiento para la presentación operará a las 18:00 de cada jornada. El presente requerimiento no deberá remitirse en el caso en que no existan operaciones previstas en ninguno de los 3 días hábiles incluidos en el reporte”, indicó la entidad, a través de la comunicación “A” 7747. ”El vencimiento para la presentación operará a las 18:00 de cada jornada. El presente requerimiento no deberá remitirse en el caso en que no existan operaciones previstas en ninguno de los 3 días hábiles incluidos en el reporte”, indicó la entidad, a través de la comunicación “A” 7747.

bcra.webp

Adicionalmente, la entidad informó que los tipos de pase a ser aplicados para la conversión de otras monedas extranjeras a dólares estadounidenses serán informados diariamente por la Mesa de Operaciones del Banco Central. Esto busca asegurar que las entidades autorizadas cuenten con la información actualizada para llevar a cabo las operaciones en el mercado de cambio de manera transparente y dentro de las regulaciones establecidas.

