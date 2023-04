¿Marcelo Tinelli vs. "Tristonio"? Antonio Laje se planta

image.png El periodista Leo Arias suscribió a los rumores.

Del mismo modo, Leo Arias se unió a lo dicho por Rial y coincidió en que los cambios propuestos por el nuevo director artístico del Grupo América fueron resistidos por el BDA.

Más allá de esta información, desde el ciclo Socios del espectáculo sostuvieron que Tinelli no tiene injerencia alguna en el armado de los programas, por lo cual pusieron paños fríos a los rumores.

En el Grupo América dudan de Marcelo Tinelli: "Nos raja"

La llegada de Marcelo Tinelli al Grupo América sacudió el ambiente de los medios de comunicación. El mítico conductor no sólo volverá a encabezar su clásico ciclo, ShowMatch, sino que además asumió el rol de director artístico del conglomerado de medios. Y cabe destacar que, puertas adentro, no fue del todo bienvenido.

Más allá de que la mayoría de las figuras, tanto de América TV como de A24, prefirieron mantenerse en silencio, Baby Etchecopar no titubeó y se refirió, con bastante acidez, al desembarco del empresario de medios al holding. Por otro lado, Fernando Maldonado, productor del canal de aire, lanzó un sombrío pronóstico en su cuenta de Twitter.

image.png

Durante su ciclo Basta Baby en la señal de noticias del Grupo América, Etchecopar habló, fiel a su estilo, sobre la llegada del empresario de medios. "Vieron que viene Marcelo (Tinelli) a América. Están todos con el culo en las manos, viene nada mas que a laburar", introdujo.

Y espetó: "¿Vos te pensás que yo, con 40 años de profesión, me voy a dejar mandar por Tinelli? ¿Vos te creés que (Paulo) Vilouta va a recibir órdenes de Tinelli? ¿Vos creés que nuestro director, (Rolando) Graña, se va a dejar mandar por él? Hoy me dijo: '¿Viene Tinelli? Lo re cago a trompadas'. Viste cómo dice Graña: 'No le des bola, olvidate'".

Hoy estaban todos excitados, (Fernando) Dente se tiró al piso, estaba como loco. ¿Saben cuánto van a durar con Tinelli? Va a decir: 'Este no me gusta, este tampoco'. Nos va a rajar a todos Hoy estaban todos excitados, (Fernando) Dente se tiró al piso, estaba como loco. ¿Saben cuánto van a durar con Tinelli? Va a decir: 'Este no me gusta, este tampoco'. Nos va a rajar a todos

image.png

Por su parte, Maldonado, quien es asistente de producción en Intrusos, publicó un duro mensaje el día en el que Tinelli confirmó su llegada en LAM, aunque no lo mencionó directamente. Además, si bien tampoco dio nombres, es factible que también se haya referido a la actitud cuasi obsecuente de Fernando Dente, quien recibió al recién llegado en su ciclo esa misma jornada.

Sucede que la mala fama que tiene el conductor por sus pésimos manejos administrativos lo precede. Incluso, los trascendidos han asegurado que parte de su acuerdo con el Grupo América consiste en que el conglomerado de medios se hará cargo de las deudas de su productora, LaFlia.

----------

