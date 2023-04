Claudio Lozano pide la "emergencia cambiaria" y liquidó a Pesce

Además, para el economista, tiene que ver con la oposición del PRO y el sector de la ultraderecha libertaria:

Hay un nivel de irresponsabilidad mayúscula de la oposición que sigue agitando declaraciones y acciones buscando que exista una suerte de descontrol absoluto de la coyuntura Hay un nivel de irresponsabilidad mayúscula de la oposición que sigue agitando declaraciones y acciones buscando que exista una suerte de descontrol absoluto de la coyuntura

La gestión de Miguel Pesce

Para salir de este laberinto, Lozano llamó a tomar rumbos autónomos con más determinación. Así, dijo que lo primero que hay que hacer es "tomar distancia del acuerdo con el FMI y decretar la emergencia cambiaria".

miguel pesce.jpg Claudio Lozano se sumó a las críticas a Miguel Pesce por la gestión de las reservas del Banco Central.

"Debemos articular una estrategia que permita vincular la oferta y demanda de divisas. Hay que aplicar la ley cambiaria para frenar las operaciones especulativas. Hay que frenar los precios y recomponer los salarios", puntualizó.

Finalmente, aseguró que "toda la gestión que ha habido en materia de reservas ha sido lamentable". Lozano aseguró que si bien desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández y hasta abril del 2022 Argentina acumuló saldo comercial favorable, las reservas " se fueron financiando un festival de importaciones".

Las críticas de Claudio Lozano a la gestión de las reservas del Banco Central no son una novedad. Este martes, también en declaraciones a 'AM750', la exministra de Economía Felisa Miceli apuntó contra Miguel Pesce por haber "despilfarrado las divisas". " El problema no es el ministro de Economía".

"Se fue en un marco de la estrategia de negociación de la deuda, que puso como eje pagar mientras se negociaba, mientras que suele ocurrir lo contrario. Hubo un enfoque totalmente equivocado, que es una suerte de acuerdismo ingenuo", se lamentó Claudio Lozano.

Y concluyó: "El resultado fue que no tuvo ninguna quita, no ganó plazo, no bajó los plazos de intereses. No hubo ningún gesto frente a la acción argentina de pagar con lo que no tenía".

