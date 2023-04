Miércoles 26/04, todos miran la puja Sergio Massa vs. 'blue'

https://twitter.com/FernandoMarull/status/1650937458450636830 El temor no es el dolar blue, es la inflación. pic.twitter.com/F6hbJ9hgZQ — Fernando Marull (@FernandoMarull) April 25, 2023

Es posible sugerir que durante las horas recientes ocurrieron varias pulseadas simultáneas pero una de ellas fue la renovada puja entre el Gobierno y el FMI por la devaluación del peso / unificación de tipo de cambio, y el Gobierno argentino habría logrado imponer su decisión de no devaluar en campaña electoral y que el FMI acepte y participe de financiamiento multilateral para reforzar reservas / stock de intervención.

3 ex ministros de Mauricio Macri, críticos de Massa, dijeron en WDC, e insisten ahora, que el anticipo de desembolsos por parte del FMI "alcanzaría apenas para atravesar 3 meses en este escenario" y que el programa con el FMI ya no está funcionando.

Alberto, Massa y CFK

En esta circunstancia, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, intendente del municipio bonaerense San Martín y amigo de Alberto Fernández, pidió un encuentro del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner y el ministro de Economía y casi presidenciable, Sergio Massa, como señal política de consensuar esfuerzos y así derrotar al dólar 'blue'.

Tuit de Katopodis:

"Frente al ataque contra nuestro país necesitamos que @alferdez, @CFKArgentina y @SergioMassa se junten. Todas y todos los militantes peronistas nos vamos a poner detrás de ellos para defender el derecho de construir una Argentina más justa".

Esto fue previo a la intervención de Massa en rol de autoridad antidevaluatoria. Katopodis dijo, acerca de su pedido de encuentro:

"No estamos para histerias, yo vengo hablando con la militancia, y es un pedido que se transforma en mandato desde la militancia".

"Es necesario que el peronismo deje los análisis, las excusas, los lamentos, deje de hablar mal de otros compañeros y se enfoque".

"En las difíciles, las más complicadas, el peronismo se tiene que abroquelar, sacar lo mejor de sí".

"No hay dudas que frente a una fuerte presión en los mercados y ante una oposición que no ha dejado de sembrar angustia ni un solo día, el peronismo y el Frente de Todos tiene que tener gestos claros y firmes".

"Se tiene que garantizar que estos sectores no puedan avanzar y romper con mucho lo que tenemos que cuidar y defender en la Argentina".

Correcciones de Urgente24 a Katopodis: CFK es la líder de Unidad Ciudadana, partido aliado del peronismo pero integra formalmente el Partido Justicialissta. Tampoco Sergio Massa, quien es el líder del Frente Renovador. Alberto Fernández sí es el presidente del Consejo Nacional del PJ aunque es el fundador y líder del partido político ParTE.

Melconian

A su vez, el economista Carlos Melconian, director del Ieral -instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea y ex funcionario muy cercano al PRO- afirmó:

"Es un año de frazada recontra corta. Algo después de agosto, después de octubre, va a pasar. La sequía pega no solo por los dólares, sino también en la recaudación por $1,5 millones, también en precios y también en el nivel de actividad. Cualquier cosa que signifique ‘adelantar’ complica después de agosto, sea desembolsos del FMI o el dólar soja. Cada vez que hagas algo del 2024, complicás al Gobierno que viene".

"Están subestimando el conflicto y estamos entrando en un nuevo estadío de carácter inflacionario y de turbulencia de avión. El Gobierno está devaluando y la probabilidad de que tenga que hacer un salto cambiario ha aumentado. Para un salto devaluatorio hay que ver si recomponen el poder político. Renunciar a ser candidato no es renunciar a gobernar y decidir ser candidato no es dejar de ser ministro."

Había un modelo que era el Fabregazo de 2014, a los efectos de recoger los frutos de 3 o 4 meses antes de la elección. Toda la idea era cuál es el último momento para largar un programita que 2 o 3 meses te haga escupir sangre, pero antes de la elección te ayuda a ganar. La última fecha para largar algo así era enero o diciembre: eso te come hasta marzo y llegás a mostrar algo para la elección de agosto. Ex post, tomaron la decisión de no hacerlo. Había un modelo que era el Fabregazo de 2014, a los efectos de recoger los frutos de 3 o 4 meses antes de la elección. Toda la idea era cuál es el último momento para largar un programita que 2 o 3 meses te haga escupir sangre, pero antes de la elección te ayuda a ganar. La última fecha para largar algo así era enero o diciembre: eso te come hasta marzo y llegás a mostrar algo para la elección de agosto. Ex post, tomaron la decisión de no hacerlo.

"Estoy pensando en 3 escenarios, la Híper, el Rodrigazo y el otro es muy parecido a cuando empezó a deteriorarse el Plan Austral. La salida del Plan Austral es algo que va desde 1985 hasta la aparición del Plan primavera (1988), que fue una respuesta electoral al deterioro, que empieza a generar un salto adicional de la tasa de inflación porque necesitás no atrasar el cambio y licuar por inflación. Veo un deterioro adicional como el post Austral".

"Para inventar, mucho no hay. Después vino esa niebla que los confundió, ahí vino el agrande a de anunciar un 3% de inflación para abril y viene el garrotazo de la sequía. No es un buen Gobierno al que lo agarró la sequía. Es un mal Gobierno con mala praxis al que lo agarró la sequía. Si el Gobierno no define nada, este calvario continúa hasta octubre".

Miércoles 26/04

El protagonista de la jornada será Sergio Massa porque varios de sus colaboradores afirman que apaleará al dólar 'blue' durante el miércoles 26/04. Es evidente que si su estocada es acertada, ganará autoridad hacia adentro y fuera del FdT, cuando el oficialismo define si irá a elecciones internas con varios precandidatos o definirá directamente quién lo representará.

Se afirma que el ministro Massa tiene ambición presidencial. Es más: se dice que Massa decidió ser ministro para alcanzar la precandidatura presidencial del FdT. Por lo tanto, las próximas horas serán para observar en detalle lo que sucederá en 'la City' ya que tendrá consecuencias.

