"También otra cosa, dice que no gané nunca en pesos. Primero y principal, yo fui pobre, es la realidad. Fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Nadie. ¿Hay que hacer una ayuda a los pobres? Sí, pero no es nuestra obligación. Es un problema del Estado, para eso se paga impuestos, para eso tiene toda la gestión que tienen que tener para que eso no suceda", expresó el Kun.

Y prosiguió, esta vez más desafiante: "Y segundo, gano en dólares, gano en euros, gano en libras y gano en la moneda que quiera. Y también gano en pesos, para que sepa. Ni te imaginás lo que yo tengo en Argentina, así que no digas nada porque sé claramente, si empiezo a decir cosita por cosita qué es lo que se paga en Argentina, no quiero ni decirlo".

https://twitter.com/somoscorta/status/1648833115312332807 “El Kun Agüero es un hijo de puta"



Pablo Duggan propuso "pegarle un pequeño coscorrón" al futbolista "para que entre en razón" por haber apoyado la dolarización, dijo que "es un mal tipo" y remató: "Hace 20 años que no cobra en pesos, por eso le importa un carajo el peso". pic.twitter.com/RQSR7PByti — Corta (@somoscorta) April 19, 2023

"Así que sé cuánto gano en pesos y qué genero en Argentina. Y pago impuestos, para que sepas, no digas boludeces. Porque gano en dólares, gano en gordas monedas, pero también gano en pesos. No te equivoques", espetó el ex Barcelona.

Cuando yo empecé jugando en Independiente ganaba 2500 pesos. Yo cuando jugaba en Independiente seguramente vos estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado, y te hacés el 'la la la la', así que no hablemos. Mejor no hablemos Cuando yo empecé jugando en Independiente ganaba 2500 pesos. Yo cuando jugaba en Independiente seguramente vos estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado, y te hacés el 'la la la la', así que no hablemos. Mejor no hablemos

"Después cada uno decida, yo no voy a andar diciendo a quien tienen que ir, porque no, no es mi cosa. A mí me da igual, yo quiero que la gente esté bien, esté tranquila, esté contenta, y bueno, no veo que está contenta. Entonces si no veo que está contenta doy mi opinión", concluyó el ex futbolista.

Además, Agüero explicó que su fundamento a la hora de apoyar la dolarización se basó en el nulo valor del peso argentino, el cual le impide a los habitantes poseer una capacidad de compra con la cual acceder a artículos que se obtienen con más fácilmente en el extranjero.

Por último, el ex futbolista manifestó que no apoya a ningún político argentino, claramente refiriéndose a quienes en el último tiempo lo relacionaron con Javier Milei.

