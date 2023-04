https://twitter.com/somoscorta/status/1648833115312332807 “El Kun Agüero es un hijo de puta"



Pablo Duggan propuso "pegarle un pequeño coscorrón" al futbolista "para que entre en razón" por haber apoyado la dolarización, dijo que "es un mal tipo" y remató: "Hace 20 años que no cobra en pesos, por eso le importa un carajo el peso". pic.twitter.com/RQSR7PByti — Corta (@somoscorta) April 19, 2023

¿Cuántos hay Kun Agüero muchachos? Yo creo que hay que pegarle un pequeño coscorrón para que entre en razón ¿Cuántos hay Kun Agüero muchachos? Yo creo que hay que pegarle un pequeño coscorrón para que entre en razón

Sin embargo, el ahora conductor de Duro de Domar no se calmó y volvió a hacer hincapié en que consideraba que el ex jugador de la Selección estaba haciendo un daño enorme con sus dichos:

Es de mala persona lo que está haciendo el Kun Agüero, es de mala persona. No se da cuenta de la penetración que tienen sus palabras pero si él el discurso lo hace en el Llao Llao para 25 millonarios y demás está perfecto, se van a cagar de risa, van a tomar unos vinos de 200 mil pesos. Pero dar ese discurso a la gente pobre de Argentina utilizando la fama que tiene el Kun Agüero es de mal tipo. ¿Qué punto de comparación puede tener la economía de él con la de uno que limpia vidrios? Es de mala persona lo que está haciendo el Kun Agüero, es de mala persona. No se da cuenta de la penetración que tienen sus palabras pero si él el discurso lo hace en el Llao Llao para 25 millonarios y demás está perfecto, se van a cagar de risa, van a tomar unos vinos de 200 mil pesos. Pero dar ese discurso a la gente pobre de Argentina utilizando la fama que tiene el Kun Agüero es de mal tipo. ¿Qué punto de comparación puede tener la economía de él con la de uno que limpia vidrios?

kun-1350851.webp

Por último, Duggan cerró contundente, enfatizando en la cantidad de personas a las que llega su discurso, que según el periodista podía resultar contraproducente:

¿A quién le habla el Kun Agüero? Bueno yo te digo Kun, te está escuchando toda la Argentina. Tenés que ser un poco responsable de las boludeces que decís. Hoy es un personaje peligroso el Kun Agüero ¿A quién le habla el Kun Agüero? Bueno yo te digo Kun, te está escuchando toda la Argentina. Tenés que ser un poco responsable de las boludeces que decís. Hoy es un personaje peligroso el Kun Agüero

Qué dijo el Kun Agüero sobre dolarizar la economía

Los dichos de Duggan surgieron a raiz de una transmisión en vivo que el Kun Agüero realizó con Maxi Rodríguez en Twitch, donde él se expresó en torno a cómo se tendría que gestionar la moneda argentina, e intercambiarla por dólares. Lógicamente, lo dicho por Agüero careció de cualquier argumento macro y microeconómico:

El Kun Agüero pidió dolarizar la economía y Duggan dijo que es un hdp

Para mí, hay que sacarlos. ¿Qué pongo? Dólares. Yo no sé, tengo que ver la gente. Yo diría 'el peso a tomar por culo, ahora todos ganan su sueldo en dólares'. Sí los dólares los necesitás para todos lados. ¿El peso dónde lo llevás? A ningun lado. Mirá España. Tenía pesetas. 100 millones de pesetas te decían. ¿Cuánto es? Y lo mismo acá cuando viene un europeo y te dicen pesos. ¿Cuánto es 100 mil pesos? No saben, no tienen noción Para mí, hay que sacarlos. ¿Qué pongo? Dólares. Yo no sé, tengo que ver la gente. Yo diría 'el peso a tomar por culo, ahora todos ganan su sueldo en dólares'. Sí los dólares los necesitás para todos lados. ¿El peso dónde lo llevás? A ningun lado. Mirá España. Tenía pesetas. 100 millones de pesetas te decían. ¿Cuánto es? Y lo mismo acá cuando viene un europeo y te dicen pesos. ¿Cuánto es 100 mil pesos? No saben, no tienen noción

Más noticias en Urgente24

Ahora, lanzan paro de colectivos nacional

Multas de tránsito: A partir de cuándo prescriben

Volkswagen durmió un auto que se vendía solo en Argentina

Cambiaron los montos para caer en el radar de la AFIP

Dura carta de Alejandro Lerner a Eduardo Feinmann