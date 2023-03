El Kun Agüero y Gianinna Maradona: Reencuentro in fraganti

Lo que me cuentan es que la invitó, que él llegó primero y él llega después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie, que es un ascensor de servicio [...] Ella estuvo dos días, en el mismo cuarto Lo que me cuentan es que la invitó, que él llegó primero y él llega después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie, que es un ascensor de servicio [...] Ella estuvo dos días, en el mismo cuarto

Gianinna, el Kun y Daniel Osvaldo: ¿Triángulo amoroso?

En ese momento, Yanina Latorre, quiso saber si le llevó al hijo, ya que cabía la posibilidad que el viaje y el encuentro fuera debido a su descendencia en común. Hasta bromeó con la posibilidad de que por ahí no le alcanzaba para abonar dos habitaciones. “No, estaban ellos solos”, le contestó Ochoa.

Inexorable la aparición del nombre Daniel Osvaldo, del que Gianinna se separó hace un mes, y los rumores indicaban que estaba celoso de Agüero, sobre todo por lo cercanos que se mostraron en el cumple de Benja, el hijo en común. Al parecer, las sospechas llevaron a esa decisión al exdelantero de Boca.

gianina-osvaldo.jpg

La hija de Maradona y el Kun tuvieron una relación que duró de 2008 a 2012, pero tras el distanciamiento vivieron distintas etapas. Hubo conflictos económicos y sobre todo de distancia, ya que él hizo toda su carrera afuera, entre España e Inglaterra.

Si bien Maradona siempre buscó que Agüero mantuviera contacto con Benjamín, atravesaron momentos complejos, aunque nada descarta una posible reconciliación tras los últimos trascendidos.

