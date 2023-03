Nación declaró la emergencia agropecuaria pero Córdoba cuestionó la ayuda

El paso posterior será remitir el listado de productores perjudicados desde el gobierno cordobés hacia la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Reparos del ministro cordobés

busso.jpg El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, destacó la resolución, pero sostuvo que su impacto "es relativo".

Si bien el ministro Sergio Busso puso en valor la resolución emitida por el Ministerio de Economía, sostuvo que "es relativo" el impacto positivo que pueda generar en los productores.

" En muchos casos, los beneficios de la ley de emergencia están vinculados a los dueños de la tierra, pero el 60% o 70% de los que producen alquilan la tierra, por lo que no se resuelven las necesidades del productor", dijo a la agencia 'Cadena' 3 de Córdoba, y cuestionó:

Hay muchos recursos que el productor aporta pero por el saqueo del Estado Nacional a través de las retenciones no vuelve nada. No estamos de acuerdo conceptualmente pero mientras tanto se podría discutir y plantear recursos para subsidiar al productor cuando pierde, como va a pasar con esta cosecha Hay muchos recursos que el productor aporta pero por el saqueo del Estado Nacional a través de las retenciones no vuelve nada. No estamos de acuerdo conceptualmente pero mientras tanto se podría discutir y plantear recursos para subsidiar al productor cuando pierde, como va a pasar con esta cosecha

Finalmente, dijo: "En Uruguay no pueden creer que tengamos retenciones y un dólar distinto al que debe ser. Está haciendo agua por todos lados. En este contexto macroeconómico, queda claro que el sector realmente necesita que se le saque el pie de encima, no intervenirlo ni restringir exportaciones ni penalizarlo a través de las retenciones". Es el mismo pedido que hacen desde la Mesa de Enlace, el espacio que nació con la 125 en 2008 y concentra a los cuatro sectores más representativos del campo.

