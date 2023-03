“Lamentable no es un paro gremial. La UTA no ha decretado ningún paro. Hay un sector interno que se presentó a elecciones en el gremio y que perdió, y que pretende así, demostrando su capacidad de daño, teniendo de rehén a los y las trabajadores que necesitan llegar a trabajar, lo que en las urnas no alcanzó”, dijo Olmos en declaraciones a radio La Red.