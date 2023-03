Nord Stream: 6 ucranianos con pasaportes truchos en un yate

Después de revisar los registros de alquiler de barcos a lo largo de la costa del Mar Báltico, los investigadores se concentraron en el Andrómeda, según funcionarios familiarizados con la investigación.

Funcionarios del gobierno dijeron que se encontraron rastros de explosivos en el interior, lo que los llevó a creer que la embarcación podría haber transportado al menos algunos de los explosivos utilizados.

Un representante de Mola Yachting GmbH, el propietario del yate, dijo que el barco buscado era el Andrómeda.Los investigadores establecieron que la tarifa de alquiler del Andrómeda fue pagada por una empresa registrada en Polonia, según funcionarios alemanes. Los funcionarios dijeron que los investigadores creen que la empresa está controlada por propietarios ucranianos.

image.png

Al menos algunas de las seis personas del presunto equipo de sabotaje abordaron el Andrómeda en el puerto Hohe Düne de Rostock, que atiende a turistas de lujo y alberga eventos internacionales de navegación. El hotel Yachthafenresidenz Hohe Düne cuenta con lujosas habitaciones y bares con ventanales con vistas al paseo marítimo.

Desde allí, el Andromeda viajó al Yachthafen Hafendorf en Wiek, en la isla de Rügen, un puerto mucho más discreto fuera de los caminos trillados, sin cámaras de vigilancia por la noche, según René Redmann, el capitán del puerto.

Los investigadores alemanes creen que fue en la tranquila y apartada Wiek donde los presuntos saboteadores cargaron explosivos (llevados al puerto en una camioneta blanca) y operativos adicionales en el Andrómeda, según un funcionario alemán informado sobre la investigación que dialogó con WSJ.

Entre las preguntas que enfrentan los investigadores está si seis personas y un bote del tamaño del Andrómeda serían capaces de llevar a cabo un acto de sabotaje tan importante, que habría significado mover grandes cantidades de explosivos y equipos de buceo y requería la experiencia de expertos en demoliciones submarinas. Y si podrían haber sido solo una parte de una operación más amplia.

Las autoridades no han revelado públicamente ninguna información sobre las identidades de los seis sospechosos a bordo del Andrómeda; sus identidades son el foco de la investigación en curso.

En octubre, poco después de las explosiones, altos funcionarios de seguridad estadounidenses que visitaron Berlín mencionaron la posibilidad de que Ucrania pudiera estar detrás del ataque, según un funcionario alemán que habló con ellos en ese momento. Funcionarios estadounidenses ahora dicen que actores privados ucranianos podrían haber organizado y financiado los atentados sin el conocimiento del gobierno ucraniano.

Achim Schlöffel, un buzo extremo alemán que dirige una escuela de buceo y ayuda a las empresas a proteger embarcaciones e instalaciones submarinas del sabotaje, dijo que los explosivos podrían haber sido colocados por un grupo de buzos técnicos bien capacitados y acostumbrados a trabajar a tales profundidades, alrededor de 80 metros, suponiendo que tenían varios días para hacerlo.

Seis buzos, dijo, podrían haber bajado los explosivos en varias inmersiones utilizando equipos disponibles comercialmente, como scooters submarinos o vehículos de propulsión, bolsas y boyas de transporte aéreo y un sonar portátil. “Conozco a docenas de buzos profesionales que estarían a la altura de la tarea”, dijo el Sr. Schlöffel.

Sin embargo, hay quienes descartan que se haya podido llevar a cabo tamaña operación con un bote tan chico.

Der Tagesspiegel informó que los oleoductos podrían haberse dañado en un ataque deliberado que fue planeado por Ucrania o Rusia.

El New York Times citó a funcionarios estadounidenses para afirmar que los datos de la comunidad de inteligencia de EE. UU. apuntan al hecho de que un "grupo pro-ucraniano" estaba detrás del ataque al Nord Stream. Al mismo tiempo, The Washington Post enfatizó que no había evidencia que probara que las explosiones estuvieran vinculadas a algún país en particular.

