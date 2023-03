Larreta / Patricia / Mauricio Macri: Historia triangular

HRL consideró el inicio de su "actitud" con los vecinos el año 2016, cuando asumió la Jefatura de Gobierno de CABA, pero no el período 2008-2015 cuando fue Jefe de Gabinete de Macri, período que para HRL, evidentemente, no tuvo su impronta sino la del fallido Presidente de la Nación. No se hizo cargo de 16 años del PRO en CABA, y que él ha coprotagonizado con diferente intensidad, sino que rescató sus 8 años en la conducción de la Ciudad.