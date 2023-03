https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1636331851244601353 Comprometerse y cumplir - Anuncio Compromisos 2023. https://t.co/8jlvqXKom5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 16, 2023

Tras repasar las políticas aplicadas en las distintas áreas de gobierno, en especial en materia de Seguridad y presupuestaria, empezó a dejar algunos mensajes con doble lectura: “Gobernar no es hablar, no es discursear, es cumplir y hacer que la gente sea los verdaderos protagonistas. Esta práctica de asumir compromisos, de poner la cara y rendir cuentas también la llevaré adelante si los argentinos me eligen como su próximo presidente. Para honrar la confianza y la responsabilidad se necesita el cara a cara”, afirmó.