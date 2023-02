Rusia reclama que la ONU investigue lo de Nord Stream

Hersh goza de un enorme prestigio global desde que expuso la Masacre de My Lai y su encubrimiento durante la Guerra de Vietnam, por lo que recibió el Premio Pulitzer de Reportajes Internacionales en 1970. En años sucesivos, Hersh cubrió el escándalo Watergate para The New York Times, y en 2004 informó para The New Yorker sobre la tortura y el abuso de prisioneros por el ejército estadounidense en la prisión Abu Ghraib, en Irak.