Voto cantado: Antonio Laje anti Grieta y clama por Milei

"Te podrá parecer disparatado, loco, delirante, ponele el calificativo que quieras. Pero el único que hasta dijo 'Señores, mi propuesta es esta y este país, dentro de treinta años, con mis propuestas va a estar así'. Es el único que está mirando a largo plazo, el resto, ni los que gobiernan ni los que quieren gobernar te dan una sola propuesta", agregó el también piloto comercial.

Sin embargo, el arranque militante de Laje no quedó allí y volvió a la carga el pasado miércoles 16 de noviembre. En esta oportunidad, el conductor se encontraba analizando con uno de los miembros del equipo de BDA la inflación acumulada el último año del resto de los países del mundo, dejando en evidencia que el caso de Argentina es de los más graves a nivel global.

Laje prendió fuego todo: "Milei sigue siendo el único candidato viable"

Atándose a esta cuestión, el periodista volvió a apuntar contra la clase política a ambos lados de la grieta, exigiendo respuestas. "Cuéntenme qué van a hacer. Porque entonces estamos escuchando a los políticos, no importa el color acá, porque vos escuchás Juntos por el Cambio o escuchás Frente de Todos y da lo mismo", lanzó Laje, y volvió a levantar la bandera del economista:

Yo termino diciendo, y lo recuerdo permanentemente, te guste o no te guste Milei es el único tipo que hoy te da una propuesta. Vos me decís 'Es delirante', no importa Yo termino diciendo, y lo recuerdo permanentemente, te guste o no te guste Milei es el único tipo que hoy te da una propuesta. Vos me decís 'Es delirante', no importa

"Yo recuerdo la última charla que tuvimos con Milei (...) Había armado un país a treinta años, que es lo que se necesita. Capaz es delirante, no importa. Pero tiene su propuesta y tiene en su cabeza una propuesta a treinta años", destacó nuevamente el conductor.

Acto seguido, marcó la diferencia con los precandidatos del oficialismo y la oposición. "Les preguntás y te dicen 'Hay que ver, lo importante no son los nombres'. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? No lo saben decir", dijo, y luego concluyó, casi con resignación: "Creo que no tienen ni idea qué hacer, tanto oposición como oficialismo. Nadie te dice nada".

