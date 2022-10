"Ay, perdón pero me siento mal": Se desplomó la nutricionista de Antonio Laje

La charla se venía desarrollando sobre la alimentación de los niños y las comidas saladas y dulces de los cumpleaños, que no suelen saludables, hasta que la nutricionista Teresa Cóccaro alcanzó a decir: "No pasa nada si un día un chico va a un cumpleaños y come algo dulce", hasta que los ojos comenzaron a cerrarse y darse vuelta.