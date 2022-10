Retiran productos Dove y otros de Unilever por químico cancerígeno

Con todo, la FDA advirtió en un comunicado que:

"No se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en las pruebas causara consecuencias adversas para la salud. Unilever US está retirando estos productos por precaución. Unilever no ha recibido informes de eventos adversos hasta la fecha relacionados con este retiro."

image.png

¿Qué es el benceno?

El benceno es un contaminante conocido de los productos derivados del petróleo. El problema con los aerosoles parece provenir en gran medida de los propulsores utilizados para rociar los productos de cuidado personal de las latas, explica el artículo de Bloomberg.

Unilever dijo que este fue el caso del champú seco, aunque no informó la cantidad de benceno que se encontró en los productos.

De acuerdo al medio canadiense CBS, este químico está clasificado como carcinógeno humano y la exposición a la sustancia por inhalación, por vía oral o a través de la piel puede provocar cánceres como leucemia, cáncer de sangre de la médula ósea y trastornos de la sangre.

Si bien la FDA no establece límites de benceno para cosméticos, exige que los productos no contengan "ninguna sustancia venenosa o nociva". Los lineamientos de la agencia a menudo guían a las agencias reguladoras de otros países, como en el caso de la Argentina.

image.png

