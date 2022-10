El "vamos Boca" de Galván y en Racing lo liquidaron

JONATHANGALVANVAMOSBOCAVIDEOFOTO2.jpg Jonathan Galván malogró un penal que privó a Racing de ser campeón y se filtró un vídeo en el que declaró “vamos Boca”, lo liquidaron en las redes.

En el fragmento, el ex defensor de Huracán le da un saludo a un grupo de hinchas del Xeneize y, aunque no se sabe con precisión de cuándo es la grabación, los simpatizantes del club de Avellaneda estallaron y dieron a entender que por eso no convirtió.