Papelón de TN con el recital de Kiss

No....no me lo quería perder @todonoticias @tnLaViola, pero lamentablemente no tengo un mango y me había ilusionado porque ustedes lo iban a pasar.



Pero desde que empezó Scorpions que están mostrando las gradas. Que raro que TN diga mentiras y no cumple con lo que anuncia. pic.twitter.com/MxsWzC8BUq