Así cierra un dólar soja manchado por la sequía y la corrida

Rectifico información: hoy BCRA vendió US$ 67 millones y en el mes terminó con US$ 33 millones a favor — Gustavo P Quintana (@guspaqui) April 28, 2023

A pesar de lo mencionado, no se puede ignorar que este mes de abril presenta el peor registro en tiempos "normales" de control cambiario. Solo en el mismo mes del año pasado, se registró un saldo negativo ligeramente mayor a los US$ 500 millones. Además, el acumulado anual muestra una pérdida que roza los US$ 3.100 millones.