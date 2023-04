Alternativa a la dolarización: La nueva moneda de Bullrich

Me dijeron que no lo digan, pero, ¿por qué no? ¡Una nueva moneda con nuevas reglas! Me dijeron que no lo digan, pero, ¿por qué no? ¡Una nueva moneda con nuevas reglas!

Laspina afirmó que está trabajando para ser ministro de Economía y prometió una "austeridad republicana ejemplar" respecto al gasto público. "Nunca imaginé que la crisis iba a ser tan grande", sostuvo.

"La estrategia de estabilización depende de las condiciones de entrada, pero los grandes trazos de dónde tiene que ir la Economía se pueden preparar", dijo Laspina.

¿Podrá ponerse al hombro la campaña de Cambiemos el diputado Luciano Laspina? Es la gran duda del PRO pensando en 2019. Luciano Laspina, principal asesor económico de Patricia Bullrich, sorprendió con la propuesta de "un nuevo peso. ¿Por qué no?"

Y agregó que "el ajuste se está haciendo con el impuesto inflacionario, que lleva la pobreza al 40%", al tiempo que alertó sobre las posibilidades de que el país entre en hiperinflación.

Asimismo, relativizó las propuestas de Javier Milei como "dinamitar" el Banco Central, aunque mostró algunas coincidencias. Mientras que sobre el dólar insistió con que se debe salir de forma inmediata del cepo cambiario.

Nueva Moneda vs. la dolarización de Milei

Cabe recordar que la dolarización que propone Javier Milei sigue en el centro del debate económico en los últimos días mientras se mantiene la escalada inflacionaria y devaluatoria. Este miércoles, el candidato a presidente por La Libertad Avanzale puso una cifra a su propuesta: aseguró que para aplicar hoy su sistema tomaría la divisa extranjera en $480.

Esta idea es discutida por diversos economistas, que aseguran que el tipo de cambio ante una dolarización empezaría en $700 y podría llegar a $10.000, como ocurrió en el inicio de la convertibilidad.

Javier Milei.jpg Hasta Domingo Cavallo le bajó el pulgar a la dolarización que propone Javier Milei.

Milei señaló que para concretar su idea se necesitarían US$ 30.000 millones, lo que para el economista Hernán Letcher es una devaluación fenomenal. Para Camilo Tiscornia, la propuesta genera dudas y para Maximiliano Ramírez también pulverizaría los salarios ante una devaluación "abrupta".

Incluso, Domingo Cavallo le bajó el pulgar a la dolarización que propone Milei: "No es el momento", dijo.

Más noticias de Urgente24

Domingo 7/05: Elecciones a puro enroque en Misiones

Cortes masivos de petroleros en las rutas de Vaca Muerta

CFK frizó a los militontos y envió un guiño al Círculo Rojo tras pegarle a Milei

CFK consiguió el mayor rechazo del arco opositor

"Mamarracho, caradura": CFK sacada contra Javier Milei