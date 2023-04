Desdolarización a la vista: BRICS es una esperanza

"(...) Tal como dijo un economista , “Europa es un museo, Japón es un hogar de ancianos y China es una cárcel”. Él no está equivocado. Pero una moneda emitida por los BRICS sería diferente. Sería como una nueva unión de descontentos emergentes que, en la escala del PIB, ahora superan colectivamente no solo a la potencia hegemónica reinante, Estados Unidos, sino a toda la categoría de peso del G-7 junta.

Los gobiernos extranjeros que desean liberarse de la dependencia del dólar estadounidense no son nada nuevos. Los murmullos en las capitales extranjeras sobre el deseo de destronar al dólar han estado en los titulares desde la década de 1960. Pero la charla aún tiene que convertirse en resultados. Según una medida, el dólar ahora se usa en el 84,3 por ciento del comercio transfronterizo, en comparación con solo el 4,5 por ciento del yuan chino. Y el uso habitual de mentiras por parte del Kremlin como instrumento del arte de gobernar ofrece motivos para el escepticismo sobre cualquier cosa que diga Rusia. En una letanía de preguntas prácticas, como cuánto están de acuerdo las otras naciones BRICS con la propuesta de Babakov, por ahora, las respuestas siguen sin estar claras.

Sin embargo, al menos en base a la economía, las perspectivas de éxito de una moneda emitida por los BRICS son nuevas. Por muy tempranos que sean los planes y por muchas preguntas prácticas que queden sin respuesta, esa moneda realmente podría desplazar al dólar estadounidense como moneda de reserva de los miembros de los BRICS. A diferencia de los competidores propuestos en el pasado, como un yuan digital , esta moneda hipotética en realidad tiene el potencial de usurpar, o al menos sacudir, el lugar del dólar en el trono.

Llamemos a la moneda hipotética el BRIC.

https://twitter.com/puellaok/status/1649888023536975875 El embajador argentino en China se reunió con la presidenta del Nuevo Banco de los BRICS, Dilma Rousseff, para promover el ingreso de Argentina. Un paso necesario para reducir la dependencia Argentina con EEUU y el FMI, para poder tener una política económica autónoma. pic.twitter.com/g24T271tG8 — Marcelo Puella (@puellaok) April 22, 2023

Si los BRICS usaran solo los BRIC para el comercio internacional, eliminarían un impedimento que ahora frustra sus esfuerzos por escapar de la hegemonía del dólar. Esos esfuerzos ahora a menudo toman la forma de acuerdos bilaterales para denominar el comercio en monedas distintas del dólar, como el yuan, ahora la principal moneda de comercio entre China y Rusia.

¿El impedimento? Rusia no está dispuesta a obtener el resto de sus importaciones de China. Entonces, después de las transacciones bilaterales entre los 2 países, Rusia tiende a querer estacionar las ganancias en activos denominados en dólares para comprar el resto de sus importaciones del resto del mundo, que todavía usa el dólar para el comercio.

https://twitter.com/Political_Room/status/1651541710369857539 El presidente de Sudáfrica afirmó que su país abandonaría la Corte Penal Internacional tras la orden de arresto contra Putin.



Ahora se desdice y afirma que seguirán en la organización.



En octubre se celebra la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, a la que Putin está invitado. pic.twitter.com/SqvtSnKa26 — The Political Room (@Political_Room) April 27, 2023

Sin embargo, si China y Rusia usaran cada uno solo el bric para el comercio, Rusia no tendría ninguna necesidad de estacionar los ingresos del comercio bilateral en dólares. Después de todo, Rusia estaría usando ladrillos, no dólares, para comprar el resto de sus importaciones. Entra, por fin, la desdolarización.

¿Es realista imaginar que los BRICS utilicen únicamente los BRIC para el comercio? Sí.

Para empezar, podrían financiar la totalidad de sus facturas de importación por sí mismos. En 2022, en su conjunto, los BRICS registraron un superávit comercial , también conocido como superávit de balanza de pagos, de 387.000 millones de dólares, principalmente gracias a China.

Los BRICS también estarían preparados para alcanzar un nivel de autosuficiencia en el comercio internacional que ha eludido a las demás uniones monetarias del mundo.

https://twitter.com/Gonzalez20Anbal/status/1652096760335007749 Un BRICS gigante, en un nuevo mundo multipolar. pic.twitter.com/crWXdInfTY — Aníbal R. GonzáleZ (@Gonzalez20Anbal) April 28, 2023

Debido a que una unión monetaria BRICS, a diferencia de cualquier otra anterior, no estaría entre países unidos por fronteras territoriales compartidas, sus miembros probablemente podrían producir una gama más amplia de bienes que cualquier unión monetaria existente. Un artefacto de diversidad geográfica, que es una oportunidad para un grado de autosuficiencia que ha eludido dolorosamente las uniones monetarias definidas por la concentración geográfica, como la Eurozona, que también alberga un déficit comercial de $ 476.000 millones en 2022.

Pero los BRICS ni siquiera necesitarían comerciar solo entre ellos. Debido a que cada miembro de la agrupación BRICS es un peso pesado económico en su propia región, los países de todo el mundo probablemente estarían dispuestos a hacer negocios en el BRIC.

Si Tailandia se sintiera obligada a usar el BRIC para hacer negocios con China, los importadores de Brasil aún podrían comprar camarón a los exportadores tailandeses, manteniendo el camarón de Tailandia en los menús de Brasil. Los bienes producidos en un país también pueden eludir las restricciones comerciales entre dos países al ser exportados y luego reexportados desde un tercer país. Eso es a menudo una consecuenciade nuevas restricciones comerciales, como aranceles.

Si Estados Unidos boicoteara el comercio bilateral con China en lugar del comercio de ladrillos, sus hijos podrían seguir jugando con juguetes fabricados en China que se convirtieron en exportaciones a países como Vietnam y luego a Estados Unidos.

(...)

Para desplazar al dólar como moneda de reserva entre los BRICS, los BRIC también necesitarían activos seguros para estacionar cuando no se utilicen para el comercio. ¿Es realista imaginar que los ladrillos los encuentren? Sí.

Para empezar, debido a que los BRICS tienen un superávit comercial y de balanza de pagos, los BRIC no necesariamente necesitarían atraer dinero extranjero. Los gobiernos BRICS podrían usar alguna combinación de palos y zanahorias para lograr que sus propios hogares y empresas compren activos BRIC con sus ahorros y forzar y subsidiar efectivamente la existencia del mercado.

https://twitter.com/ferreyragerardo/status/1649012468063117318 Q acordaron Xi y Lula? 1) Crear la moneda BRICS 2) Centrar el nuevo orden Int. en BRICS 3) Oponerse a EEUU y OTAN x fomentar la guerra en Ucrania 4) China apoyará la Reindustrializacion de Brasil

Este es el Camino y Lula lo inició

Q esperamos p/ sumarnos?

Basta de viajar al FMI pic.twitter.com/F6IIZbEDX7 — Gerardo Ferreyra (@ferreyragerardo) April 20, 2023

Pero los activos denominados en el BRIC en realidad tendrían características que probablemente los harían inusualmente atractivos para los inversionistas extranjeros. Entre los principales inconvenientes del oro como clase de activo para los inversores globales está que, a pesar de su valor de reducción de riesgos como diversificador, no paga intereses.

Dado que, según se informa, los BRICS planifican respaldar su nueva moneda con oro y otros metales con valor intrínseco, como los metales de 'tierras raras', los activos que pagan intereses denominados en los BRIC se parecerían al oro que paga intereses. Esa es una característica inusual. Es uno que podría hacer que los activos denominados en el BRIC sean atractivos para los inversores que desean tanto la propiedad que genera intereses de los bonos como las propiedades diversificadoras del oro.

Claro, para que los bonos BRIC funcionen simplemente como una versión del oro que devenga intereses, deberían ser percibidos como que tienen un riesgo de incumplimiento relativamente bajo. Y la deuda incluso de los gobiernos soberanos en los países BRIC tiene un riesgo de incumplimiento no trivial. Pero estos riesgos podrían mitigarse.

Los emisores de deuda denominada en BRIC podrían acortar los vencimientos de la deuda para reducir el riesgo. Los inversores pueden confiar en que un gobierno de Sudáfrica le reembolsará "30 a partir de ahora" cuando la unidad de tiempo son los días, pero no cuando son los años. Los precios también podrían simplemente compensar a los inversores por ese riesgo. Si los participantes del mercado exigieran mayores rendimientos para comprar activos BRIC, probablemente podrían obtenerlos. Eso es porque los gobiernos BRICS estarían dispuestos a pagar por la viabilidad de los BRICS.

El BRIC, para ser justos, generaría una letanía de preocupaciones prácticas espinosas. Utilizado principalmente para el comercio internacional en lugar de la circulación interna dentro de cualquier país, el bric complicaría el trabajo de los banqueros centrales nacionales en los países BRICS. La creación de un banco central supranacional como el Banco Central Europeo para administrar los BRIC también requeriría trabajo. Estos son desafíos, pero no necesariamente insuperables.

La geopolítica entre los miembros de BRICS también es espinosa. Pero una moneda BRICS representaría la cooperación en un área bien definida donde se alinean los intereses. Países como India y China pueden tener intereses de seguridad en desacuerdo entre sí. Pero India y China comparten un interés en la desdolarización. Y pueden cooperar en intereses compartidos mientras compiten en otros.

(...)

Muchos estadounidenses se inclinan a lamentar la disminución del papel global del dólar. Deberían pensar antes de lamentarse. El papel global del dólar siempre ha sido un arma de doble filo para USA. Aunque permite que Washington agregue sanciones a su conjunto de herramientas de política exterior, al aumentar el precio del dólar estadounidense, aumenta el costo de los bienes y servicios estadounidenses para el resto del mundo, disminuyendo las exportaciones y costando empleos a los Estados Unidos.

(...)

Entre los que entienden que el papel global del dólar se produce a expensas de los empleos y la competitividad de las exportaciones en el país, al menos según los comentarios de 2014, se encuentra Jared Bernstein, ahora jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Pero estos costos solo han aumentado con el tiempo a medida que la economía estadounidense se contrae en relación con la del mundo.

Mientras tanto, entre los beneficios tradicionales del papel global del dólar está la capacidad de Estados Unidos de usar sanciones financieras para tratar de promover sus intereses de seguridad.

https://twitter.com/TalebSahara/status/1651608840515846144 En un comunicado publicado hoy, el grupo BRICS formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica, pidió una solución para la cuestión del Sáhara Occidental que garantice el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, alineándose así con la posición de la ONU y la UA. pic.twitter.com/uLdugL7b0I — Taleb Alisalem (@TalebSahara) April 27, 2023

Washington ve los intereses de seguridad de USA en el siglo XXI definidos cada vez más por la competencia con actores estatales como China y Rusia. Si eso es correcto, y si el historial de sanciones a Rusia es una indicación, las sanciones se convertirán en una herramienta cada vez más ineficaz de la política de seguridad de USA.

Si el BRIC reemplaza al dólar como moneda de reserva de los BRICS, las reacciones serán variadas y extrañas.

Los aplausos parecen a punto de llegar con fuerza de los funcionarios de los países BRICS con disposiciones antiimperialistas, de ciertos republicanos en el Senado de USA y del principal economista del presidente de USA, Joe Biden.

Los abucheos parecen estar a punto de emanar tanto del expresidente de USA, Donald Trump , como de la comunidad de seguridad nacional de la Nación, con la que tan a menudo se pelea.

De cualquier manera, no es probable que el reinado del dólar termine de la noche a la mañana, pero un BRIC comenzaría la lenta erosión de su dominio.

---------------------

