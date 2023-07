Plazo fijo de Mercado Pago paga más... préstamo más caro

No es sorpresa que la aplicación de Mercado Pago es por excelencia la más elegida por todos los argentinos, al punto de volverse parte de la cultura de pago actual. Sin embargo, no todos están contentos con esto, debido a que a los bancos les está costando mantener más a sus clientes y ya no saben qué más hacer para retenerlos y una de las medidas es mejorar la tasa del plazo fijo. Esto es sumar pesos para financiar las compras aunque quien paga más por tomar dinero, deberá cobrar más por prestarlo. En eso consiste el negocio de la intermediación credicitia. Tasa pasiva alta, tasa activa más alta.