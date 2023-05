Trampolín a la FIFA: Mauricio Macri se lanza en Boca el 22/5

Del mismo modo, el máximo ídolo de la institución xeneize respondió, y aunque no nombró a Macri, cargó contra el candidato opositor: "No deben volver nunca más (...) Pido a los hinchas que hagan memoria y no se dejen llenar la cabeza por gente mala que quiere al club para hacer política. Este (Andrés) Ibarra no sé quién es, pero dentro de poco dirá que se perdió la final de Madrid (vs. River) por Riquelme".

image.png Macri junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Ahora bien, más allá de entrar en el juego electoral de Boca, el verdadero deseo de Macri es el de ocupar un lugar en la máxima cúpula de la FIFA. Y si bien preside la Fundación FIFA, cargo en que el propio el propio Gianni Infantino lo ubicó, tal vez para compensar sus aspiraciones, el empresario quiere aún más.

Ya desde su entorno develaron que pretendería convertirse en el sucesor de Infantino, con quien comparte una buena relación. Sin embargo, hay una serie de requisitos que Macri debe tener en cuenta:

Para dar por válida toda candidatura a la presidencia de la FIFA es necesario que el candidato cuente con el apoyo de al menos cinco asociaciones miembro. Los miembros deberán notificar por escrito a la secretaría general de la FIFA la candidatura a la presidencia al menos cuatro meses antes de la apertura del Congreso junto con la declaración de apoyo de al menos cinco asociaciones. El candidato al cargo de Presidente de la FIFA deberá haber participado de forma activa en el fútbol (futbolista, oficial de la FIFA, de una confederación o de una asociación nacional) en dos de los últimos cinco años precedentes al acto eleccionario.

A mediados de marzo, Infantino fue elegido para su tercer mandato al frente de la FIFA y aún cabe la chance de que vuelva a presentarse en 2027. En tal caso, Macri está al pendiente de lo que decida el mandatario, ya sea para presentarse en dicho año o en 2031. Claro, siempre y cuando vuelva a ser elegido en Boca, donde Riquelme aún conserva un enorme apoyo.

