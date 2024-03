Disney: Piratas del Caribe tendrá reinicio, sin Johnny Depp ¿Plan WOKE?

¿El Disney Woke es real?

Desde su última aparición en “Piratas del Caribe: Dead Men Tell No Tales” en 2017, la percepción pública de Johnny Depp ha cambiado significativamente. A pesar de su papel crucial en el éxito de la franquicia, su futuro como Jack Sparrow quedó en duda tras su juicio por difamación con Amber Heard. El veredicto, favorable a Depp, no disipó las incertidumbres sobre su regreso.