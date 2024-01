Malditos Woke: La última traición de Marvel a Moe Goodman

Kahhori pertenece a la nación Mohawk, una tribu de nativos que vivían entre el norte del Estado de Nueva York y el sur de Canadá, cerca de Montreal. El episodio ha sido creado en colaboración con miembros de la Nación Mohawk como el historiador Doug George y la experta en lenguaje Mohawk, Cecelia King, porque así, según los estudios Marvel, se asegura su autenticidad cultural:

Cuenta una historia extraordinaria desde la perspectiva de los nativos Mohawk que es verdaderamente única e histórica, y brinda a los espectadores una perspectiva nueva, desafiante y entretenida sobre los primeros pueblos de esta tierra.

La trama no escapa al abc de los guiones del victimismo identitario woke más trillados. La protagonista y su familia viven en paz en el viejo mundo, sin que haya ni una pequeña disputa en el seno comunitario hasta que llegan los conquistadores y arruinan la fiesta de armonía y comunión de los nativos entre ellos y con los reinos vegetal y animal respectivamente. Lo curioso es que, a pesar de tener en el equipo a tantos especialistas en la historia y cultura Mohawk, los conquistadores que llegan a las tierras de la bondadosa Kahhori no son ingleses, franceses u holandeses sino españoles, detalle insólito por la inexactitud histórica, pero necesario para que la heroína se enfrente con una archirrival inesperada.

Una sucinta explicación del guión se vuelve a esta altura necesaria: resulta que el Teseracto, un cubo que contiene una Gema del Infinito que si se usa correctamente puede abrir portales a cualquier parte del universo, por diversas circunstancias cae en las tierras de los Mohawk. Cierto día Kahhori y Wáhta, su hermano, pasean por un bosque y escuchan una explosión. Corren de vuelta a su aldea y encuentran a su gente atrapada por conquistadores españoles. Los hermanos tratan de escapar y en su huida caen en una cueva en la que justo está el Lago Prohibido, que brilla por los efectos del Teseracto. Los españoles se ensañan con Kahhori que recibe un disparo y cae en el lago.

Quien es Kahhori? #whatif #Marvel #superhéroes

Lo cierto es que, cuando el Teseracto impactó en el lago abrió un portal a un mundo celestial y liberó toda su energía otorgando poderes a los habitantes del lago, así que Kahhori al caer en él se llena de todo tipo de superpoderes. Es recibida por Atahraks, quien le da la bienvenida al Mundo del Cielo y le explica que este mundo es un paraíso donde las personas no envejecen ni mueren, pero, pequeño detalle, tampoco se pueden ir. A Kahhori todo le parece muy lindo pero que no le encuentra la gracia a tener sus nuevos superpoderes y no los puede usar en un mundo en donde sean superpoderes y no la cosa más normal, además su hermano ha quedado del otro lado. Aunque agradecida desea volver con los suyos para usar sus poderes contra los malvados españoles.

El guión no deja de ser enrevesado y maniqueo. Cuando se habla de batallas culturales, pocas veces se tiene en cuenta la forma en la que la narrativa progresista se cuela disimuladamente en los más diversos productos simbólicos, de manera mucho más solapada que un ensayo académico o un discurso político.

¿Por qué necesitan, el guionista y los historiadores indigenistas, mezclar españoles con mohawks, más el lago y los poderes? Porque la leyenda negra de la conquista está mucho más difundida y es fácilmente asimilable a la narrativa del victimismo étnico. En la historia de Marvel, los conquistadores están liderados por Don Rodrigo Alfonso Gonzolo que busca la Fuente de la Juventud por mandato de Isabel la Católica Reina de España, presa de la avaricia y la maldad en estado puro.

Cuenta la leyenda que los caribeños conocían una fuente mítica de eterna juventud, muchas historias de piratas aluden a la leyenda de esa fuente maravillosa. En el siglo XVI se asoció ese mito de la Fuente de la Juventud con los planes del conquistador Juan Ponce de León, quien se aventuró a una expedición con este y otros fines hacia el sur de lo que hoy es EEUU. Ponce de León no estuvo ni cerca de los predios de la Confederación Haudenosaunee, donde el capítulo de What If...? se sitúa, pero su personaje representado en Don Rodrigo Alfonso Gonzolo cuenta ya con la suficiente carga negativa como para construir a un malvado de fuste. Cuestión que Don Rodrigo tortura a los nativos más vulnerables para obtener información de estas aguas mágicas, y mientras tanto, Kahhori, ahora dotada de habilidades sobrehumanas, logra encontrar la manera de regresar a su hogar para enfrentarse a los conquistadores y proteger a su pueblo.

La Heroína lucha valientemente junto con la tribu del Mundo del Cielo y juntos repelen con éxito a los españoles, destruyendo su armada, para luego dirigirse rauda, portal interdimensional por medio, a enfrentar a la Reina Isabel en su propia corte. Kahhori increpa a la reina para que deje al Nuevo Mundo tranquilo, nada de integración ni ocho cuartos, pero la reina no afloja. Entonces la superpoderosa nativa americana le tira unas energías que hacen que la Reina Isabel vuele por el aire junto a su trono y a todo lo que estaba a la mano. El capítulo de What If...? vuelve sobre un punto clave en la ideología woke, la descolonización como epítome de todos los males causados por occidente y en este sentido señalar la influencia del Imperio Español es mucho más eficiente dentro de este relato porque es el "causante" del descubrimiento. Hasta aquí lo que respecta a la arenga anticonquista en este episodio, pero no se trata de algo nuevo.

El tema de la demonización anacrónica del Imperio Español se ha convertido en algo recurrente en las producciones de superhéroes. Los españoles también son villanos en Eternals y en Black Panther: Wakanda Forever. En el caso de What If...? son tan pero tan malvados que opacan a los verdaderos conquistadores de aquellas tierras. La creadora de la serie A.C. Bradley justificó la insolvencia histórica diciendo que se trata de universos alternativos y en X sostuvo:" ...en este universo, los rumores del Teseracto y el Lago Prohibido llegaron a Europa, por lo que los que buscaban la Fuente de la Juventud empezaron a buscar en Nueva York y no en Florida".

Pero lo cierto es que la ideología de la descolonización, que domina hoy no sólo el mundo universitario sino político, y que marca el ritmo de las manifestaciones antioccidentales en todo occidente, hunde sus raíces en la estigmatización de la conquista española. Las garras de la cultura woke no dejan nada librado al azar.

