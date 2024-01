Brasil: Paquetes a Río de Janeiro bajan los precios

Se trata de un conjunto de playas que forman este paraíso al norte de Brasil. Entre las que más se destacan están la Praia Pontal Do Atalaia, Praia Do Farol y la Praia Do Forno.

La aerolínea brasileña, Gol, reanudó sus vuelos entre un destino de Argentina y Brasil con nuevas conexiones a 3 puntos turísticos del país vecino.

La low cost brasileña anunció que por la temporada alta reanudó desde este verano 2024 las conexiones entre Córdoba y:

Río de Janeiro.

Florianópolis

San Pablo.

Entre Córdoba y San Pablo/Guarulhos, habrán 3 frecuencias semanales. Entre Córdoba y Río de Janeiro, la aerolínea contará con hasta 10 vuelos por semana.

En Florianópolis, Gol reanudará su operación estacional a Córdoba con 3 vuelos semanales a partir del 1° de enero hasta el 13 de febrero.

