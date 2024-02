Fallece Kenneth Mitchell, actor de "Star Trek: Discovery" y "Capitana Marvel", tras luchar contra la ELA

image.png Kenneth Mitchell se destacó por sus papeles en "Capitana Marvel" y "Star Trek: Discovery", donde interpretó a varios personajes. Uno de ellos, Aurellio, usaba una silla de ruedas debido al avance del ELA en el cuerpo de Mitchell.

Además de su trabajo en estas producciones de renombre, Mitchell demostró su versatilidad como actor al participar en una amplia gama de proyectos cinematográficos y televisivos, como "The Astronaut Wives Club" y "The Old Man".