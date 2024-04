Martín Göerling, senador PRO y protegido de Humberto Schiavoni, en jaque

Embed No fuimos votados para darle la espalda a los argentinos. Por eso, presenté una nota para renunciar al aumento que votaron algunos senadores. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/rXvFwqrhxz — Martín Goerling (@MARTINGOERLING) April 18, 2024

La Nación estableció por ley la publicación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios, por lo tanto el patrimonio de los diputados y senadores está online siempre que se haya cumplimentado con esa obligación. Es información pública.

PRIMERA EDICIÓN accedió a la declaración jurada de Goerling, con varias sorpresas en materia de información. Cabe aclarar que los 2 senadores renovadores (Rojas Decut y Arce) no cumplimentaron la presentación desde 2023, cuando juraron sus bancas, tras ser electos en los comicios de octubre del año pasado.

El patrimonio

El referente del PRO misionero, Goerling Lara, dijo tener un patrimonio total de más de $ 65 millones en bienes, cuya valuación fiscal irrisoria genera controversias, por los montos asignados a las propiedades y vehículos.

Pero hubo 2 datos muy llamativos en la DDJJ a la que accedió este Diario:

Goerling dijo tener en dinero en efectivo (debajo del colchón o en una caja fuerte o una caja de seguridad bancaria)

US$ 6.976.220 y

$ 9.865.300.

Esas cifras las declaró como “ingresos propios”, es decir que no son parte del patrimonio conyugal o por sociedades que integra, como por ejemplo GEA Consultora, donde tiene la mitad de las acciones de una empresa dedicada a la publicidad callejera.

El senador, cuyo padrino político es Humberto Schiavoni quien lo impulsó hasta quedarse con el manejo de Yacyretá 2 años, está casado con Dimitrova Vorislava Antonova, miembro de la conducción del PRO misionero, con quien tiene 2 hijas.

Qué declaró Goerling

Anualmente, la Oficina Anticorrupción de la Nación es receptora de las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios nacionales. A medida que transcurre la antigüedad en los cargos, las DDJJ permiten ver la evolución patrimonial de los mismos.

En el caso de Goerling, aparece una declaración fechada el 13/09/2023, un mes después de ganarle las elecciones PASO a Alfredo Schiavoni, hermano de su “padrino PRO”. Luego, presentó una “declaración rectificativa” el 22/02/2024 por la situación patrimonial de 2023.

¿La diferencia entre ambas en 5 meses de diferencia? La “desaparición” de un departamento con cochera en Punta del Este (Maldonado, Uruguay) comprado con un crédito el 01/09/2016, por el que dijo haber pagado $ 4,1 millones. Ese inmueble en la rectificación, no fue declarado como vendido o cedido a terceros.

Pero la mayor diferencia no estuvo en una propiedad, sino en los dólares en efectivo que dijo poseer. Mientras en septiembre declaró US$ 104.500 por $ 18.492.320 (a razón de 176,96 por cada billete norteamericano); 5 meses después dijo tener US$ 6.976.220 y $ 9.865.300.

Además, confirmó ser accionista en una empresa radicada en el exterior llamada Bansko SRL, nombre similar a la firma que quedó envuelta en un escándalo en Asunción del Paraguay por la concesión del estacionamiento medido junto a la empresa de un exasesor jurídico de la EBY paraguaya, del entorno más cercano al expresidente Horacio Cartes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PRIMERA EDICION (@diarioprimeraedicion)

Punta del Este

Sobre los 5 inmuebles declarados, dijo ser propietario del 50% de uno comprado en octubre de 2008 por $ 10.000; mientras que tiene el 100% de un departamento en Buenos Aires adquirido el 16/07/2013 por $ 2.077.361; y otro en Posadas comprado en mayo de 2016 por $ 200.000; y uno más en la capital misionera incorporado en diciembre de 2017 por $ 745.875.

Finalmente declaró haber comprado el 06/08/2018 el 50% de un inmueble en Posadas por $ 2.500.000. En ningún caso, el senador del PRO declaró la superficie de las propiedades cuya valuación parecen más a costo de metro cuadrado que al total del bien.

A su vez, Martín Goerling aseguró ser el dueño de 4 vehículos a motor:

un BMWX3 2.0I todo terreno, fabricado en 2013, y comprado en junio de ese año por $368.767;

una pick up Santana Samurai año 1995, comprada en diciembre de 2016 por $90.000;

una pick up Ford Ranger DC 4X4 LTD AT 3.2L D, fabricada en 2020 y comprada 0km en julio de ese año por $3.130.000; y

un Audi Q3 35 TFSI año 2021, comprado en febrero de 2023 por $8.128.650 on la “venta de activos”.

El senador nacional macrista también dijo tener un yate a motor Iris comprado con ingresos propios, sin dejar asentada la fecha, por $600.000. Finalmente, dijo tener una deuda con una banca privada por $688.686.

Salarios de legisladores

El día que todos los bloques acordaron un incremento de 300% en las dietas de los senadores, el misionero Goerling brindó una entrevista por videollamada al programa 'Argenzuela', de la señal C5N, entrevistado por Diego Brancatelli y Sofía Caram. En la misma, anticipó que la suba salarial donará a entidades de bien público misioneras, y señaló la necesidad de discutir lo que cobran.

Precisamente Caram le recordó en medio de la charla que, mientras el presidente Milei los trató de “ratas” por la medida salarial, el Ejecutivo subió el rango a ministros a 4 funcionarios incluyendo al vocero Manuel Adorni y a la hermana Karina Milei, con mayores sueldos. Y le preguntó si no era una doble vara la lectura del mandatario nacional.

En tono de queja, dijo que cree que “lo de la doble vara que está diciendo es correcto. Que la discusión de los salarios de los legisladores hay que darla. Me parece que congelarles el aumento a los legisladores pero no a la Justicia o al Ejecutivo no es justo”.

A modo personal, planteó casi que no le alcanza para cubrir los costos y cumplir sus tareas en Buenos Aires:

Por ejemplo, en mi caso que soy de la provincia de Misiones, estoy acá desde el martes y recién mañana me vuelvo (habían pasado dos días), con los costos que significan vivir en Buenos Aires: alquilar, estar. Más los costos que tenemos de nuestras familias en nuestras provincias. Por eso, digo que esa discusión hay que darla, pero de cara a la sociedad y no de la forma en que se dio la resolución. Por ejemplo, en mi caso que soy de la provincia de Misiones, estoy acá desde el martes y recién mañana me vuelvo (habían pasado dos días), con los costos que significan vivir en Buenos Aires: alquilar, estar. Más los costos que tenemos de nuestras familias en nuestras provincias. Por eso, digo que esa discusión hay que darla, pero de cara a la sociedad y no de la forma en que se dio la resolución.

Finalmente Goerling insistió en que “la discusión hay que darla y la función pública debe estar bien remunerada”, aunque admitió la indignación de la gente. En una abierta contradicción, después de pedir la discusión de las dietas de los senadores, aseguró que “hoy creo que el momento de la Argentina no está para que los senadores se den semejante aumento ni en la forma”.

----------------------------

Seguí leyendo en Urgente24

La motosierra llegó a la Selección Argentina

Guillermo Barros Schelotto entre los candidatos a dirigir a Milan

Alejandro Garnacho, entre los candidatos al Golden Boy

Enzo Fernández se operará a dos meses de la Copa América