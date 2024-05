Marcelo Tinelli habló sobre su cruce con el Chato Prada y ninguneó a un periodista

Con las horas contadas en Grupo América, Marcelo Tinelli sueña con TV Pública

La historia entre el conductor el Grupo América estaría más cerca que nunca de llegar a su fin. Sin embargo, esto no detendría a Tinelli, quien buscaría aterrizar en la TV Pública. Esta información fue ofrecida por Jorge Rial en la tarde del martes 7/5.

El conductor de Argenzuela en C5N manifestó:

Me cuentan que estaría cerrando su contrato, él con dos personas más, en la TV Pública para hacer dos programas. Uno con Denise Dumas y el otro sería el Cantando por un sueño. Esto no creo que les guste a los de América TV, porque es gerente de programación y no está asumiendo como tal, pero sí me aseguran que está negociando Me cuentan que estaría cerrando su contrato, él con dos personas más, en la TV Pública para hacer dos programas. Uno con Denise Dumas y el otro sería el Cantando por un sueño. Esto no creo que les guste a los de América TV, porque es gerente de programación y no está asumiendo como tal, pero sí me aseguran que está negociando

Ahora bien, en lo que respecta al presente de Tinelli en el conglomerado de medios, Ignacio Rodríguez indicó en el portal de noticias de susodicho canal de noticias la versión de que el conductor está en la mira de los ejecutivos por realizar contenido para una productora externa y no para el canal del cual es gerente.

Esta tarde, @rialjorge contó en #Argenzuela que Tinelli estaría negociando con las autoridades del canal para hacer dos programas (uno de ellos sería para Denise Dumas y otro podría ser el "Cantando por un sueño"). pic.twitter.com/41JD228WL9 — foromedios (@forofms) May 7, 2024

En este marco, fuentes del canal informaron a C5N que la cúpula directiva le habría bajado la orden a la gerenta general Martha Buchanan de que debe desprenderse de Tinelli. "Le dieron hasta fin de mes, pero yo te diría que ese fin de mes serían quince días", comentaron.

De este modo, sería inminente la ejecución de una clausula por incumplimiento de contrato por parte del Grupo América, lo que eyectaría al mítico presentador de la empresa.

El canal responsabilizaría a Tinelli de su crisis financiera, porque no solo no lo llevó al segundo puesto en materia de rating, sino que además la programación quedó congelada y sin un solo producto de La Flia en pantalla ni nuevos proyectos a la vista.

