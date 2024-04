US$ 95.000 M a Ucrania/Israel/Taiwán: 2 guerras interminables y 3era posible

Con su expansión que pretende destronar al dólar en el mercado global, USA está perdiendo la influencia global que supo construir desde la segunda guerra mundial y explotó tras la guerra fría.

Asimismo, los movimientos antiimperialistas en las excolonias francesas en África Occidental -muchos de los cuales terminaron en golpes de estado y con la huida de tropas europeas- el crecimiento económico y espacial en mundo árabe, el exitoso alunizaje de la India integrado en el club de élite de países que han aterrizado sondas en el satélite terrestres, las alianzas armamentísticas entre Corea del Norte y Rusia, el creciente estrechamiento entre Moscú y países africanos están disputando el desgastado liderazgo de USA, entre muchos otros factores, y redefiniendo la escena internacional.

Ucrania, Israel, Taiwán

Si bien las causas de las guerras de Ucrania e Israel son diversas, ambas profundizaron la animosidad entre las potencias. El mundo actual está inclinado a volver a dividirse en bloques rígidos y burocratizados. Una guerra buscó la voladura del proceso de acercamiento de Ucrania a Occidente (algo no querido por Rusia); la otra, la no normalización de relaciones entre Israel y los países árabes (algo no querido por Hamas).

Pero USA también por acción u omisión tiene una gran responsabilidad. Es evidente que los planes y acciones para expandir la OTAN a las puertas de Rusia sirvieron para provocarla. Y los líderes rusos, preocupados por su seguridad, insistieron en este punto durante 30 años. Un fracaso de la diplomacia condujo a la guerra.

Ambas desprecian la intromisión de USA en todo nivel. Le recriminan que cada país tiene derecho a ocuparse independientemente de sus propios asuntos políticos internos. Están cansados de su presunción de defensa de la libertad y la democracia en todo el mundo mediante bloques geopolíticos exclusivos.

Le reclaman sus contradicciones y violaciones a las prerrogativas y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas: bombardeo de Serbia, invasión de Irak, destrucción de Libia; crímenes de guerras.

La realidad es que USA con los US$ 95.000 millones contribuye a prolongar las 2 guerras atroces. El progresivo auxilio militar de USA y las naciones europeas a Ucrania e Israel parecen no buscar una salida pacífica al conflicto sino estirarlo. Es evidente que las guerras no cesarán con más armas, muertes y destrucción.

Urge al menos escuchar los procesos pacificadores de China o de países africanos y de otros más neutrales para no caer en los mismos errores occidentales del pasado: humillaciones a los perdedores que sólo engendran más resentimientos y guerras. El problema es que aquellas naciones le disputan a USA el papel de "pacificador del mundo" y ni en su peor pesadilla rehúsa perderlo.

image.png Al borde de una a tercera guerra mundial.

Incluso el año pasado 14 expertos en seguridad nacional de USA argumentaron que para lograr la paz, Occidente debe dejar de apoyar a Ucrania y buscar la diplomacia (no es debilidad): “El lado de la cordura. De la humanidad. De paz”.

Además, la ayuda de USA a Taiwán alimenta la posibilidad de una 3 guerra, una atroz submarina. En contra de las advertencias de China, sigue armando a Taiwán, que tiene un ambiguo statu quo de su democracia insular, autogobernada pero no reconocida como país independiente por la mayoría de los gobiernos.

El gigante asiático tras enterarse del numeroso desembolso para la isla instó a Estados Unidos a cumplir su compromiso de no apoyar la “independencia de Taiwán”.

La anexión de Taiwán es un principio fundamental en la política del gobierno chino y Xi ha jurado ha jurado anexar, por la fuerza si es necesario. A pesar de que Washington oficialmente, mediante la ONU junto con más de 180 países, reconoce diplomáticamente a Pekín como país soberano desde 1979, hace tiempo se comprometió a ayudar a la isla a defenderse en caso de una invasión.

El Indo-Pacífico se ha convertido en el principal escenario de competencia militar entre Estados Unidos y China. Es el frente de conflicto más peligroso para el mundo.

