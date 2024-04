De todos modos Zelensky siguió hablando:

“Al defender a Israel, el mundo libre ha demostrado que esa unidad no sólo es posible, sino también 100% efectiva. Las acciones decisivas de los aliados impidieron el éxito del terror y la pérdida de infraestructura y obligaron al agresor a enfriarse. Lo mismo es posible al proteger a Ucrania del terrorismo, país que, al igual que Israel, no es miembro de la OTAN. Y esto no requiere la activación".

David Cameron

Durante el ataque iraní de la noche del sábado 13/04 y madrugada del domingo 14/04, algunos de los drones y misiles de crucero lanzados hacia Israel fueron derribados por fuerzas estadounidenses con la ayuda de las fuerzas aéreas británicas.

Después de esto, se le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, por qué las fuerzas británicas no podían derribar aviones no tripulados sobre Ucrania de la misma manera que lo hicieron sobre Israel. Cameron respondió que esto sería un choque directo entre las tropas de la OTAN y el ejército ruso y conduciría a una “escalada peligrosa”.

Es un punto interesante: Zelensky quiere provocar un choque abierto de la OTAN y Rusia porque se está quedando sin soldados ni equipos, y cree que es su única posibilidad de ganar el conflicto. La OTAN no quiere un choque directo con Rusia porque, precisamente, para eso equipó y entrenó a Ucrania.

