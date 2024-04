CFK criticó a Javier Milei y pidió "no putear a los compañeros"

Directa a Javier Milei

En la primera parte de su discurso, le habló al Presidente Javier Milei. “Festejó el superávit del primer trimestre, pero no hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés, no es cierto”, enfatizó. Enseguida advirtió: “Este gobierno no tiene plan de estabilización”. En ese punto, ponderó el plan Austral del alfonsinismo y la Convertibilidad del menemismo. “Por eso los economistas insisten tanto, porque tienen razón”, dijo.