Máximo Kirchner y Mayra Mendoza juntos para mantener Quilmes

Qué opinó Máximo Kirchner

“Me llena de alegría que hayan podido construir esta relación con Mayra" y destacó que se pudo expresar "aquello que falta o creen que falta”.

“Ojalá puedan estimular este tipo de encuentros, hacerlos más participativos, y ojalá puedan tener un Quilmes mejor. Hoy hay más luz en Quilmes que hace cuatro años y tienen una Intendenta que recorre y trabaja diariamente no solo su propio distrito, sino los lugares donde se consiguen las cosas para que ustedes puedan tener mejor calidad de vida”. Agregó Kirchner

Luego agregó “cuando recuperamos la noción y el sentido de comunidad se trabaja mejor y no significa que tengamos que pensar igual”.

El diputado nacional señaló "yo no vengo a querer suprimir a nadie. No creo que esto lo arreglemos si no existiera Larreta. Estaría mal mi cabeza si pensara que si no existiera una fuerza política yo arreglo un problema del país"

FMI

Respecto del acuerdo con el FMI, el legislador sostuvo que “producto del acuerdo lejos de haber una baja en la inflación, la empinó. Y ustedes lo saben por las tasas de crédito, hoy todo se encareció. A la Argentina de prestaron por sobre la capacidad que tenía de recibir ese préstamo”.

Del reunión participaron la directora del Banco Nación y candidata a diputada nacional, Julia Strada; de Banco Provincia, Laura González; y miembros del gabinete municipal.

