Empresario descuartizado: Estafas, plata narco y un barra de Boca

image.png En redes mostraba su excéntrica vida de lujo, autos de alta gama, sus rolex y viaje cuando empezó de chico "vendiendo sanguches".

Pérez Algaba también diversificó su capital como ‘trader’, que es relativo a la compra y venta de activos-derivados financieros, en las plataformas Forex y Criptomonedas en un departamento en Puerto Madero, con 25 empleados a su cargo.

Ahora bien, un audio entre el empresario asesinado y el barra de Boca Juniors Gustavo Iglesias salió a la luz y por ello tanto el barrabrava como su hijo fueron convocados a testificar ante la Fiscalía que lleva el caso judicial. Entre insultos y amenazas que daban cuenta de una deuda, el propio Pérez Algaba le advirtió al barra:

Vos tenés que cobrar lo que tenés que cobrar y punto. Vos no vas a disponer de mi vida. Si me seguís jodiendo te voy a mandar en cana Vos tenés que cobrar lo que tenés que cobrar y punto. Vos no vas a disponer de mi vida. Si me seguís jodiendo te voy a mandar en cana

A lo que el presunto barra le contestó: "Gordo put*, la conch* de tu madre. Ya te voy a cruzar", y dio a entender que otros también lo buscaban por “algo”. "Te salvaste por cinco minutos, por cinco minutos zafaste eh", añadió Iglesias.

El empresario no se achicó y redobló la apuesta: “Ningún problema. Cruzame, matame. Matame cuando me vengas a buscar eh. No me dejes vivo, matame".

"Si vos sos cobarde...te fuiste afuera por cobarde. ¿Por qué te escapás? Cobarde", le retrucó el barra de Boca.

El joven dejó entrever de negocios con el barra:

Yo no me escapo, si yo estoy acá. De los quince años que te pagué no decís nada Yo no me escapo, si yo estoy acá. De los quince años que te pagué no decís nada

"Dale, gordo. No te conozco de ningún lado a vos", le contestó Iglesias ."¿Yo que soy, Dios?¿La gente se lleva por lo que digo yo? La gente lo dice con pruebas, bolud*", agregó el presunto barra, a lo que Pérez Algaba concluyó: "Y no. Sos Gustavo Iglesias, barra de Boca. Como te tienen miedo, te chupan el ort*".

Del mismo modo, el empresario le habría mandado un audio al hijo de Iglesias antes de retornas a la Argentina, vía Instagram.

Pedazo de gil. Ahora sabés que no vas a cobrar ni un peso más. Te quise pagar cuando me estaba cayendo y te hiciste el gato. Ahora vas a ver. Mano a mano te arranco el cráneo. Si no venís vos, voy a ir yo y papá no te va a salvar Pedazo de gil. Ahora sabés que no vas a cobrar ni un peso más. Te quise pagar cuando me estaba cayendo y te hiciste el gato. Ahora vas a ver. Mano a mano te arranco el cráneo. Si no venís vos, voy a ir yo y papá no te va a salvar

En otro audio, Iglesias le dice al empresario: "No me debes nada... Hace de cuenta que estamos en cero...Vos cuando nos veamos en breve, tenés que pelear conmigo, tenés que pelear como hombre, no vayas a pedir por tui mamá... Te quiero mandar al hospital de por vida... Cuando te termine de lastimar fuerte, no tengo ningún problema en ir a la comisaria y decir que fui yo, porque éste me arruinó mi familia"

En el marco del materia probatorio, Iglesias hijo y padre fueron a la UFI N°5 de Lomas de Zamora y declararon como testigo de la causa durante más de 4 horas, asegurando que no tenían que ver con el crimen.

Asimismo, otros audios reveladores que el empresario habría mantenido con un "amigo de Iglesias" exhiben una deuda con el barrabrava. Pérez Algaba dice en el audio que envió a un hombre con identidad reservada 'alias Nahuel': "¿Qué hacés, Nahuelito? Divertite, ¿eh? Divertite mucho. Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a ir a buscar por cielo y tierra".

El joven empresario prosigue contra Nahuel: "Andá a hacer la denuncia que quieras que atrás tuyo voy yo. Con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono de cuando fuiste a comprarle falopa al caco, que te ibas a poner a vender merca, que ibas a chorearle al transa, todo...Todo eso lo tengo todo guardado. Y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro".

El empresario alias "Lechuga" embiste contra Nahuel nuevamente, a quien acusa de 'traidor' y hasta lo amenaza: "Te hacés el vivo porque no estoy allá? Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, hijo de re mil puta. Uno por uno. Salta, Bahía Blanca. Andá adonde quieras. A lo de tu papá, a lo de tu hermano, a donde quieras. Te voy a ir a buscar".

Si fui a buscar a un pibe a México, a vos te voy a ir a buscar hasta abajo de la tierra, pedazo de gil. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante las pelotas, la concha de tu madre Si fui a buscar a un pibe a México, a vos te voy a ir a buscar hasta abajo de la tierra, pedazo de gil. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante las pelotas, la concha de tu madre

Deuda con el cártel PPC

Otra hipótesis del crimen, según información que a la que accedió el periodista de América Tv, Gustavo Grabia, y la comunicó en el programa “Desayuno Americano”, el empresario asesinado acudió desesperado a pedir plata en modo “préstamo” a uno de los carteles más violentos de Sudamérica, El Primer Comando de la Capital (PPC), nacida en las favelas brasileñas, y que según las fuerzas armadas off de record, estaría extendiendo sus ‘brazos3 en nuestro país desde hace 8 años.

De hecho, en la Circular General J.P. 10/17 de la policía de Corrientes, fechada el 24 de mayo pasado, el comisario Mario Aldo Mendoza, subjefe de la policía local, pide a sus efectivos "extremar las medidas de seguridad" debido a que un "informe de inteligencia criminal" precisó que "un grupo de personas pertenecientes al grupo PCC de Brasil habrían ingresado a nuestro país por la zona de frontera con fines ilícitos". Y le pide a los efectivos "extremar los recaudos de seguridad y medidas de prevención para evitar la comisión de delitos y estar atentos ante cualquier indicio y/o accionar delictivo que pueda ocurrir".

Otro dato que muestra que ya arribó el PCC de Brasil, es que tras el robo de armas del Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán (que misteriosamente trajo el “suicidio” del sargento ayudante mecánico armero Hernán Diego Solís que se encargaba del almacén de armas) fueron encontrados los mismos FAL calibre 7.62 a principios de 2011 en una favela gracias a un operativo de la Policía Militar de Río.

“Hace como dos años apareció un cadáver en Granadero Baigorria (Santa Fe) envuelto en una sábana y atado con alambre, que pertenecía a uno de los jefes distritales en Brasil del Primer Comando Capital, con lo cual también nunca se profundizó la investigación sobre qué podría haber estado haciendo este hombre acá”, dijo el periodista del diario La Nación y autor del libro Los Monos, Germán de los Santos, en una entrevista para Rosario Nuestro (2020).

