Javier Milei - Viviana Canosa, en la Feria del Libro

Años anteriores, Milei publicó diversos títulos orientados al análisis económico. Ejemplos de esto fueron

"Lecturas de Economía en tiempos de Kirchnerismo"

"El retorno al sendero de la decadencia argentina"

"Desenmascarando la mentira keynesiana" y

"Pandenomics". Este último, publicado en 2021, se consolidó como el segundo libro de economía más vendido de todo ese año.

La estructura de la obra consta de tres elementos constitutivos:

“Uno es una suerte de autobiografía donde yo explico lo que fue toda la previa hasta que me convertí en candidato, desde una perspectiva vinculada a temas profesionales y personales con las que me fui relacionando y mi paso por la televisión”, detalló Javier Milei.

Sobre la segunda sección, acotó: “Allí plasmo la discusión de las ideas. Hay material estrictamente nuevo en el que discuto con los economistas neoclásicos. También hay otro elemento novedoso, que es el apartado de crecimiento económico. Y hay otras partes que reflotan artículos de problemas que seguimos sin resolver, a pesar de que hace años los estamos discutiendo, y a eso lo llamo las batallas de las ideas".

En la tercera y última parte del libro, aparecen los principales discursos y declaraciones que hizo el economista en medio de la campaña por las elecciones legislativas del año pasado. El prólogo es de Alberto Benegas Lynch (h.).

“El libro no deja de ser el testimonio del camino que recorrí. Cómo fui enfrentando diferentes dificultades y cómo las fui superando. Y que ese continuo de situaciones es lo que permite explicar el lugar que hoy la sociedad me ha dado”, expresó el economista.

Argumento para releer

"El camino del libertario" cuenta con testimonios de personas que jugaron un rol activo dentro de ese camino como el legislador porteño, Ramiro Marra, su mejor amigo Rodolfo, su hermana Karina, la influencer Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, el cineasta Santiago Oría, el presidente del Partido Libertario de la Ciudad de Buenos Aires Nicolás Emma; y la diputada nacional, Victoria Villarruel.

“En el libro describo todas las personas que a lo largo de mi vida me aportaron mucho valor para crecer en las ideas y el conocimiento. Las nueve personas que aportan sus testimonios lo hacen porque estuvieron al lado mío en muchísimos momentos", agregó Milei.

Como para anticipar lo que vendrá con la presentación Viviana Canosa el referente libertario invitó a la lectura de este nuevo título:

Yo creo que puede ser de interés para aquellos que me vienen siguiendo desde hace tiempo porque permite darle un hilo causal a un montón de cosas que de repente pueden estar inconexas. También puede ser de mucha utilidad para aquellos que quieran explorar y tratar de comprender y asimilar la lógica de lo que está ocurriendo, que es una forma más interesante de entender lo que pasa y no ese ninguneo de la casta política asquerosa y repugnante que tenemos cuando dice 'es el voto bronca, es gente que está enojada

