CFK contra Milei: Cammesa, Pampa Energía, Mercado Libre y Globant

Pero además, ¿qué tiene de eficiente remunerar por un mismo servicio que está integrado prácticamente? Tiene monopolio natural como el transporte y la distribución y, prácticamente, también la generación porque son 7, 8 jugadores, no hay más. ¿No tendría que estar integrado verticalmente, en lugar de remunerar a una estructura empresaria en distribución a otra estructura empresaria en transporte y a otra en generación? ¿Qué clase de negocio es ese? ¿Por qué nos dicen que tenemos que achicar el Estado y ellos, sin embargo, se agrandan en 3, 4, 5 empresas para poder cobrar más? ¿Qué es lo que nos proponen?

Y esto es muy importante porque, miren, ahí no termina la cosa. Eso es lo estructural. El problema estructural de la energía producto de las privatizaciones, pero hay un problema contractual. Veamos la primera filmina. Porcentaje de potencia contratada en megavatios. En contratos, ¿ven? Todos los contratos de generación son en dólares. Ahí está de 2003 al 2019. El precio hoy del megavatio generado se integra un 32,2% de contratos en dólares generados en nuestro periodo pero, como ustedes ven, la mayoría del precio son por los contratos firmados entre 2016 y 2019. ¿Me siguen, no? Es un poquito complicado, pero síganme. Porque el caminito es como vieron Hansel y Gretel, que van tirando miguitas.

Bueno, ustedes vayan siguiendo las miguitas. Acuérdense de esto. Precio del 32,2 con esos contratos. Fíjense en el 2, eso es aumento de la potencia instalada por gobierno y tipo de generación. Eso es los megavatios generados. Hay colorcitos, ¿ven? El rosita térmico, ese se hace con gas, el hidroeléctrico ya sabemos con agua, las represas, usinas, turbinas. Nuclear, que es la que incorporamos nosotros con Atucha II, 725 megavatios. Y renovable, controlen esto, fíjense en esto, renovables, las eólicas. ¿Se acuerdan aquel que andaba buscando y le recomendaba a un jugador de fútbol hacer contratos eólicos? Ahora les explico por qué.

Entonces ustedes ven que entre Néstor Kirchner, CFK I y CFK II aumentamos la potencia en casi 10.000 megavatios. 9.973, 75, da la suma. Macri lo aumentó en 6.155, un montón también por 4 años. Y en el gobierno siguiente, 3.209. Ahora vamos a lo segundo porque el megavatio, la energía, es como el gas, tiene que tener un caño para meterlo porque si no, mejor no digo nada pero… ¿no? Tenemos que tener. Entonces vamos a ver líneas de alta tensión. O sea de 500, construidas por gobierno. Néstor Kirchner: 355 kilómetros y nosotros, bueno, en total entre los 3 períodos de gobierno, para hacerlo más corto: 5.080 kilómetros. Fíjense Macri: 2 kilómetros. No, no, no, no es para aplaudir.

Sigan porque ahora viene lo mejor. Y Alberto, 431. Ahora viene el mapa. Fíjense: lo celeste son las líneas existentes al 2003, las bordó y las líneas punteadas son las que hicimos nosotros. ¿Cuál es el tema ahí? Como ustedes verán, hay una línea que sale de Choele Choel, Río Negro, va hasta el fondo, hasta Río Gallegos, Río Turbio, Calafate y hay una línea celeste. Esa línea celeste es Futaleufú, que fue hecha durante la dictadura de Lanusse, es la que alimenta a Aluar. Aluar tiene el 60% de las acciones de esa hídrica.

¿Qué voy a explicar de esto? Como fueron los contratos. Los contratos en dólares durante nuestra gestión, construimos a través de varios proyectos, el FONINVEMEN por ejemplo. Con el FONINVEMEN hicimos Central Térmica San Martín, Vuelta de Obligado, Almirante Guillermo Brown. ¿Qué era el FONINVEMEN? Nosotros le decíamos a la generadora, le establecíamos el costo de generación, costo de generación, y además les dejábamos una rentabilidad que también la regulábamos. Y con el resto del subsidio comenzamos a hacer todas esas obras que finalmente terminaron en 10.000 megavatios de capacidad. ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Hizo negocios financieros.

¿Qué es un contrato financiero en materia energética? Primero centrales térmicas chicas, lo que se llama proyecto finance, que es donde vas a un fondo de inversión sin plata y le presentás un proyecto que se repaga a sí mismo, con lo cual la tasa —se imaginan— es mucho más alta. Y finalmente entonces incorporan todos esos contratos renovables, de energías renovables… ¿Pero cómo las incorporan además de a un alto costo? Le dan prioridad de despacho. ¿Qué es prioridad de despacho?

Hoy el pico de consumo son 20.000 megavatios más o menos, 30.000 megavatios. Y yo creo que cuando esto se profundice va a caer porque va a caer el comercio, la industria, el consumo residencial, etcétera. Pero él introdujo 6.000 megavatios y no hizo una sola línea. Quiere decir que hoy tenemos casi 43.000 de capacidad de megavatios. ¿Y qué pasa, qué es la prioridad de despacho? Que si la línea está congestionada, primero tiene que entrar el contrato renovable, el de las eólicas pese a que es la energía más cara. Puede desplazar a la hídrica que es mucho más barata.

¿Entonces, cuál es el tema acá? Que estamos pagando una energía mucho más cara de lo que se debía pagar porque, además de darle prioridad de despacho, le dieron prioridad de pago. ¿Qué significa prioridad de pago? Que aunque no se incorpore a la línea porque está congestionada, se le tiene que pagar igual. Prioridad de pago significa que si CAMMESA no tiene para pagarle a las eólicas y a los proyectos que presentaron, los paga el FODER, que se parece a joder, ¿no? Pero no. Es FODER, Fondo de Desarrollo de Energías Renovables. Y si el FODER no tiene recursos, el Estado nacional está obligado a comprarle el proyecto y si el Estado nacional no tiene plata se lo da el Banco Mundial. Porque todos esos contratos fueron firmados con jurisdicción CIADI, ni siquiera se pueden discutir en la Justicia argentina. Hay que ir a discutirlos al CIADI, y nos endeudamos.

Estos son algunos de los problemas que tenemos y también el costo de la energía. Las hídricas, que están todas concesionadas... A Pampa Energía se la pagan a US$ 19, a Yacyretá se la pagan a US$ 5. Yacyretá es emprendimiento binacional y Salto Grande emprendimiento binacional también. US$ 5 a Yaciretá y US$ 3 a Salto Grande. No estoy hablando contra ningún empresario, simplemente menciono esta empresa porque es muy importante en materia de producción. Tiene el 8% de la producción de gas de la República Argentina e integra el directorio de CAMMESA, por eso también la nombro. Igual que Techint como gran usuario pero, al mismo tiempo, CAMMESA es la que compra toda la energía disponible y Techint es de los principales productores de gas. O sea: tenemos gente sentada de los dos lados del mostrador. ¿Qué puede salir bien? Y no estoy acusando de nada a nadie, simplemente el Estado ha abandonado esto.

(...) Dame la filmina número 7. Este, de Pampa Energía, es un margen de ganancia declarado ante la SEC. Como todos ustedes saben, la SEC es la comisión que controla… si vos le mentís a la SEC acá te viene a buscar el FBI. Ahí no se jode. Bueno, fíjense, eso que ustedes ven señalado es la central térmica Parque Pilar. Por ahí debe estar el intendente de Pilar, ¿no es cierto? Qué tal, Fede. ¿Cómo estás? Y después está la central térmica Ingeniero White. Bien, fíjense, US$ 126 es el precio. US$ 103 es lo que queda de rentabilidad, en dólares. En dólares. 4 ó 5 veces. La primer central es la central térmica Loma de la Lata 31-26, eso es solamente una turbina. La otra es Central Térmica Güemes, esa la hizo Perón, es parte del lote de las privatizadas. La otra es Central Piedrabuena, que está… fíjense, es todo en dólares. La última es Central Térmica Ensenada de Barragán que también la compró Pampa Energía, no está incluida porque esto fue en el 2021. Esa fue la que había hecho el Estado con financiamiento… Hay una serie de datos impresionantes.

Claramente, porque, además, estamos hablando de una rentabilidad en dólares. No es Steve Jobs que te vende el iPhone a un precio que se le cante, porque bueno… eso sí es mercado. Para que entendamos dónde hay mercado y dónde no hay mercado. Cuando vos te quejás porque el iPhone es caro bueno, jorobarse porque eso es mercado. Es un producto valioso que lo quiere todo el mundo y tiene un precio muy alto. Si no te gusta, comprás el Samsung, si es muy caro comprás uno más barato. Eso es mercado. Pero cuando vos estás cobrando estos precios con demanda cautiva y con servicios públicos esenciales, eso no es mercado, eso es ausencia de Estado. Eso es ausencia de Estado.

(...) Poneme la filmina número 9. Fíjense, Mercado Libre, beneficios fiscales. ¡De vuelta, nadie silba, nadie silba! Mercado Libre, esto está tomado de la SEC. Por el Régimen de Economía del Conocimiento en el 2023... Mercado Libre es la empresa más importante de la República Argentina y su titular es el hombre más rico de la República Argentina. Tuvo una exención impositiva por economía del conocimiento de 42 millones en Seguridad Social, que son los aportes para financiar a los jubilados; de 67 millones y un descuento de 6. Bueno, US$ 103 millones, con esos US$ 103 millones nos sobra para cubrir todos los gastos de funcionamiento de todas las universidades argentinas y de los hospitales.

Fijate, por favor, el 10 y termino. Mercado Libre tiene el 59 % de sus empleados egresados de universidades públicas. Globant, la otra gran unicornio argentino, que se creó en el 2003, tiene el 71 % de universidades públicas. Para que digan: "¿Viste que es anti empresaria?"¿Saben quién mandó al Legislativo y se sancionó el primer Régimen de Promociones Fiscales con exenciones impositivas en materia de Seguridad Social y de Impuesto a las Ganancias? Néstor Kirchner, 2007, el primero. El primero. ¿Saben por qué me acuerdo? Porque yo era candidata a Presidenta y fui a una cena, un acto en el Hilton de Puerto Madero de las cámaras que agrupan a todas las empresas tecnológicas, para agradecer lo que habíamos hecho. Y estuvo muy bien hecho, además, porque era algo que recién empezaba. Globant era una empresa con un grupo de platenses, de allá de mi ciudad. ¡Vamos La Plata, claro, siempre!. Pequeñita y hoy es un unicornio que cotiza en Nasdaq y estamos muy orgullosos de tener estos empresarios. Pero ¿es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones? Estuvo bien para promover, porque la promoción fiscal es eso, promueve, como vos promovés al chico, pero el chico cuando cumple la mayoría de edad se tiene que arreglar solo. Y estas son empresas que, afortunadamente para ellos y para todos los argentinos, han cumplido la mayoría de edad, son grandes empresarios. Comiencen a devolver al pueblo argentino y a la sociedad todo lo que han recibido. (...)".

