Economía 2024, entre Talón de Aquiles y Bala de Plata de Javier Milei

Los mercados defienden sus ganancias gracias al 'carry trade'. La economía real se queja de la caída del consumo que ha provocado Javier Milei a partir del marketing de forzar un comportamiento negativo para luego afirmar que si él no intervenía todo sería peor. Los del mercado dicen que hay que aguantar porque se trata de bajar la inflación con depresión. Los de la economía real dicen que eso dice el mercado porque está ganando mucho dinero, y cuando no sucede siempre intentan voltear al ministro de Economía de turno. El mercado les dice que la tasa de interés ha comenzado a bajar y Milei les reclama que inviertan los dólares en el exterior o en el colchón. Por eso prepara el blanqueo. El frente de la economía real se ha dividido: las grandes empresas buscan sus beneficios tributarios en la Ley Ómnibus 2 mientras las Pymes comienzan a hacer presión porque no reciben nada. El Gobierno promete deflación. ¿Hay deflación de verdad en la economía 2024? Comencemos por ahí: