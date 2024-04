Cruce en C5N por el atentado a la AMIA: Maslatón vs. Moreno/García

¿Cómo 'no importa'? Lo tuyo es una irresponsabilidad total. Sos un irresponsable, Carlos. No voy a responder a tu pregunta (sobre quién fue el autor del atentado) porque no voy a entrar en tu irresponsabilidad. No lo dice la Justicia, ¿lo vas a decir vos? ¿Cómo 'no importa'? Lo tuyo es una irresponsabilidad total. Sos un irresponsable, Carlos. No voy a responder a tu pregunta (sobre quién fue el autor del atentado) porque no voy a entrar en tu irresponsabilidad. No lo dice la Justicia, ¿lo vas a decir vos?